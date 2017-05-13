CHP'li Sertel'den şehit annelerine ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Anneler Günü öncesinde, Aralık 2016'da ve Şubat 2017'de Suriye El Bab'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş ve Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun ailelerini ziyaret etti, şehit annelerinin acısını paylaştı.Şehit Furkan Yavaş'ın Gaziemir'de oturan ailesi ve şehit Yahya Efiloğlu'nun Karabağlar'da oturan ailesini evlerinde ziyaret eden Atila Sertel, şehitlerin anneleri Zeynep Yavaş ve Mukaddes Efiloğlu'na çiçek takdim etti. Sertel, "Şehitlerimizi her zaman minnetle anıyoruz. Ailelerini de zaman zaman ziyaret ediyorum. Bayramlarda ve özel günlerde mutlaka ziyaret etmeye çalışıyorum. Şehit ateşi önce evlerine düşüyor, ana yüreğine düşüyor. Annelerin yürekleri yanıp kavruluyor. Bu ülkeye şehit vermiş evlatlarımızın, kahramanlarımızın annelerin yanında olmak benim için ayrı bir onur ve mutluluk. Bordo Bereli yiğitlerimizi, kahramanlarımızı doğuran annelerimizi, evlatları olmadan geçirecekleri ilk anneler gününde yalnız bırakmak istemedim" dedi.Şehitlerin babası Süleyman Sırrı Yavaş ve Abdullah Efiloğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette aileler, "Sağolsunlar büyüklerimiz kapımızı çalıyor. Sizlerin de anneler gününde bizleri unutmamasına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler para pul değil, bu ülkeye canını vermiş evlatlarımızı ve bizleri unutmasınlar istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bizleri ziyaret edip bir çayımızı kahvemizi içtiklerinde, çok mutlu oluyoruz" diyerek duygularını ifade etti.KILIÇDAROĞLU TELEFONLA GÖRÜŞTÜCHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak şehit anneleriyle görüştürdü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hal hatır sorduktan sonra, "Daha önce taziye telefonu açmıştım ama tekrar başınız sağolsun. Kahramanlarımız ve sizler, bizlerin yüreğinde en yüce yerdesiniz. Allah'tan sabır diliyorum. Acınızı paylaşıyorum. İzmir'e geldiğimde sizleri de ziyaret edeceğim. Söz veriyorum" dediği belirtildi.Şehit anneleri Zeynep Yavaş ve Mukaddes Efiloğlu da Kılıçdaroğlu'na, "Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız, kapımız size her zaman açık" diye cevap verdi.

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