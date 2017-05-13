Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

CHP'li Sertel'den şehit annelerine ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Anneler Günü öncesinde, Aralık 2016'da ve Şubat 2017'de Suriye El Bab'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş ve Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun ailelerini ziyaret etti, şehit annelerinin...

CHP'li Sertel'den şehit annelerine ziyaret
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Anneler Günü öncesinde, Aralık 2016'da ve Şubat 2017'de Suriye El Bab'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş ve Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun ailelerini ziyaret etti, şehit annelerinin acısını paylaştı.
Şehit Furkan Yavaş'ın Gaziemir'de oturan ailesi ve şehit Yahya Efiloğlu'nun Karabağlar'da oturan ailesini evlerinde ziyaret eden Atila Sertel, şehitlerin anneleri Zeynep Yavaş ve Mukaddes Efiloğlu'na çiçek takdim etti. Sertel, "Şehitlerimizi her zaman minnetle anıyoruz. Ailelerini de zaman zaman ziyaret ediyorum. Bayramlarda ve özel günlerde mutlaka ziyaret etmeye çalışıyorum. Şehit ateşi önce evlerine düşüyor, ana yüreğine düşüyor. Annelerin yürekleri yanıp kavruluyor. Bu ülkeye şehit vermiş evlatlarımızın, kahramanlarımızın annelerin yanında olmak benim için ayrı bir onur ve mutluluk. Bordo Bereli yiğitlerimizi, kahramanlarımızı doğuran annelerimizi, evlatları olmadan geçirecekleri ilk anneler gününde yalnız bırakmak istemedim" dedi.
Şehitlerin babası Süleyman Sırrı Yavaş ve Abdullah Efiloğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette aileler, "Sağolsunlar büyüklerimiz kapımızı çalıyor. Sizlerin de anneler gününde bizleri unutmamasına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler para pul değil, bu ülkeye canını vermiş evlatlarımızı ve bizleri unutmasınlar istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bizleri ziyaret edip bir çayımızı kahvemizi içtiklerinde, çok mutlu oluyoruz" diyerek duygularını ifade etti.
KILIÇDAROĞLU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak şehit anneleriyle görüştürdü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hal hatır sorduktan sonra, "Daha önce taziye telefonu açmıştım ama tekrar başınız sağolsun. Kahramanlarımız ve sizler, bizlerin yüreğinde en yüce yerdesiniz. Allah'tan sabır diliyorum. Acınızı paylaşıyorum. İzmir'e geldiğimde sizleri de ziyaret edeceğim. Söz veriyorum" dediği belirtildi.
Şehit anneleri Zeynep Yavaş ve Mukaddes Efiloğlu da Kılıçdaroğlu'na, "Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız, kapımız size her zaman açık" diye cevap verdi.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246