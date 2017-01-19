CHP'li Sertel, balık çiftliklerini meclis gündemine taşıdı

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'in 'sakin şehir' unvanlı ilçesi Seferihisar açıklarında kurulacak orkinos çiftliğine karşı başlatılan mücadeleye Meclis'ten destek verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda bir dakikalık söz alan İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

"Daha önce belediyemiz, halkımız, sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve sanatçıların birlikte yürüttüğü mücadele ile yargıdan dönen Orkinos çiftlikleri şimdi yeniden yapılmak isteniyor. İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Seferihisar'a 8 bin 850 ton kapasiteli balık çiftliğine izin veriliyor. Yargıdan dönen bir iş nasıl oluyor da tekrar gündeme geliyor? Yapılmak istenen bu çiftliğin arkasındaki güç kim veya kimlerdir? Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Sığacık Körfezi ve bakir kalan koyların kim katletmek istiyor? Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuya el atmasını ve çözüme kavuşturmasını bekliyorum. Seferihisar'da yürütülen mücadele çevre mücadelesidir, doğa katliamına dur deme mücadelesidir. Bu katliama hep birlikte dur diyelim."

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