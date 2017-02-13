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CHP'li Sağ'dan İstanbul'daki inşaatlar için kot önerisi

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL() İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ,  Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın  Şehircilik Şurası'ndaki  “Kot, denilen bir olay var. Bununla...

CHP'li Sağ'dan İstanbul'daki inşaatlar için kot önerisi



Ezgi ÇAPA, İSTANBUL() İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ,  Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın  Şehircilik Şurası'ndaki  “Kot, denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler, acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Meyilli bir arazide beyefendi, inşaatı en yüksek noktadan alıyor. Kazanmak istiyorum, derken şehre ihanet ediyorsun” sözlerini hatırlatarak, "İstanbul’da kot alma noktasının en düşük noktadan alınması yönünde’ çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Bu konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesini talep eden Sağ, İBB Meclisinde yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanının söylediği bir şeyi gündeme getiriyorum. Bunu AKP grubunun getirmesi lazımdı” diye konuştu. AK Parti grubu adına söz alan Ak Parti Grubu Sözcüsü Faruk Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sözünün arkasında olduklarını, sözlerini emir saydıklarını söyleyerek “Bu teknik bir çalışma. Kurum görüşlerini almadan böyle bir şeyin gündeme alınması gibi bir uslubümuz yok. O yüzden gündeme alınmasına karşıyız” dedi.

Konuşmaların ardından oylanan teklif reddedildi.

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