CHP'li Özel: Sayın Kılıçdaroğlu, 18 maddeyi ezberden ve tersten okur, size de okutur

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan ile Cumhurbaşkanı ayrı partilerden olursa, ne olur" açıklamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a cevap verdi. CHP'li Özel, "Allah'ın sopasıyla karşılaştılar. Sayın genel başkan 18 maddeyi ezberden ve tersten okur, size de okutur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili konuştu. CHP'li Özel ilk olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili bir programda, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağı neden millete anlatılmıyor" açıklamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'un dilinin sürçtüğünü ifade eden CHP'li Özel şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde bir radyo programında sayın Genel Başkanımız, iki hafta üst üste yapılacak seçimlerde ilk hafta bir partinin meclisin çoğunluğunu alıp, ama Cumhurbaşkanını yüzde 50'yi geçemediği için seçtiremediği; ikinci hafta yapılacak seçimlerde meclisteki ikinci partinin adayının daha çok oy almak suretiyle Cumhurbaşkanı olduğu durumda, bunun yaratacağı çatışmaya dikkat çekiyor. Orada ifade edilen bir sürçü lisandan ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, savunamadıkları 'evet' için bir güç çıkarma peşindeler. Şunu söylüyorlar, 'İşte 18 maddeyi okumadın mı' diyorlar. Sayın Genel Başkan 18 maddeyi ezberden ve tersten okur, size de okutur."

ALLAH'IN SOPASI

Bir sürçü lisandan kendilerine güç ummaya çalışanların, Allah'ın sopasıyla karşılaştıklarını anlatan Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

Dün sayın Genel Başkanın kullandığı ifadeyi çarpıtarak istismara çalışan Cumhurbaşkanı, '18 maddeyi bir oku kardeşim ya. 100 bin imza toplanarak Cumhurbaşkanı ya da meclis seçime götürülebilir' dedi. Yahu Cumhurbaşkanı, sen 18 maddeyi okudun. 100 bin imza toplanarak seçime falan gidildiği yok. 100 bin imza, seçimlere karar verildikten sonra, 100 bin vatandaş imza verirse, bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliyor. Partiler aday gösteriyorlar, mecliste grubu olmayan bir parti ya da bir kitle veya güç, 100 bin imza toplarsa bir Cumhurbaşkanı adayı gösteriyor. Beyefendi sanıyor ki; 100 bin imza toplanırsa, Cumhurbaşkanı seçimi yenilenecekmiş. Hatta meclis de aynı gün seçime gidecekmiş. Bunu nereden okudun? Bir dil sürçmesinden medet uman Cumhurbaşkanı, çık bize 18 maddenin neresinde 100 bin imza toplanırsa seçimler yenileniyor söyle. Diyoruz ki bu gaf mı, yoksa vatandaşı kandırmaya yönelik yalan mı? Yalansa özür dilesinler. Gafsa o zaman toplu iğnenin başı kadar dil sürçmesinden siyasi çıkar yapanlara Allah'ın sopası yok, ayağınıza böyle dolanır."

'HODRİ MEYDAN'

Başbakan Binali Yıldırım'ı anayasa değişikliğini halka daha iyi anlatılması için canlı bir televizyon programına davet eden CHP'li Özel şöyle konuştu:

"Sayın Başbakan, Devlet Bahçeli'yi yanına al karşıma çık' diyen sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, niye olumlu cevap vermiyorsunuz? Bütün televizyonların canlı yayınlayacağı bir yerde genel başkanımız ile Başbakan, yok Binali bey 'Ben düşük profilliyim. Oraya çıkamam' diyorsa, grup başkan vekili olarak AK Parti'nin herhangi bir gurup başkanvekilini çağırıyoruz. Çıkalım değişikliğin içeriğini konuşalım. Kim biliyor Kim bilmiyor, bunu çok net olarak vatandaşlarımız görsün. Rahmetli Demirel, Özal'ın, Erbakan'ın, İnönü'nün yapabildiğini biz istiyoruz. Hodri meydan. Çıkın bir televizyonda açık oturum yapalım. 58 milyon seçmen 80 milyon vatandaş nefessiz izlesin. Kim doğru anlatırsa kararsızlar kararını ona göre versin."

ÇAVUŞOĞLU'NUN ALMANYA'DAKİ KONUŞMASI

CHP'li Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çacvuşoğlu'nun Almanya'da konsolosluk binasında konuşma yapmasını da eleştirerek şunları kaydetti:

"Sen nasıl Dışişleri Bakanısın ki Almanya'daki Türk Konsolosluğu'nu Alman toprağı sanırsın ve oranın kamu binası olduğunu bilmez orada siyasi propaganda yaparsın? Keşke oraya gidip Türkiye'nin haklılığını anlatıp döneydin. Hepimiz alkışlayacaktık. Bu kadar basit, bu kadar ucuz siyaset, gerçekten AK Parti'nin Türkiye'yi son dönemde düşürdüğü durumu göstermektedir."

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