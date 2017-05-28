CHP'li Özel, Kırkağaç'ta askerlerin rahatsızlanmasını TBMM'ye taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen asker sayısının çok olmasına rağmen, rahatsızlanan asker sayısının az olmasına dikkat çekip, "Bu durumun askeriye içinde psikolojik olabileceğine yönelik konuşmalar geçiyor. Ancak durum bu kadar basit değil. Olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız" dedi.

CHP Manisa Milletveki Özgür Özel, partisin doktor olan kendisi gibi Manisa Milletveki Tur Yıldız Biçer ile Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan askerleri dün gece müşahade altında tutuldukları Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde ziyeret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Milletvekili Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Valiliğin, "Enfeksiyon ya da zehirlenme yok" demesine rağmen, askerlerden alınan kan örneklerinde zehirlenme belirtilerine rastladıklarını öğrendiklerini açıkladı.

'DİKKATLİ SORGULANMALI'

Milletvekili Özel, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, ancak olayın her yönüyle sorgulanması gerektiğini söyledi. Özel, "Bir asker Manisa'daki Tugay ile kendilerine yemek veren firmanın aynı olduğunu, bu tedirginliğin 3 gündür konuşulduğunu söylüyor. Ancak alaydan aldığımız bilgiye göre Kırkağaç'taki birlik yemeğini kendi pişiriyor. Kullanılan malzemelerin bir kısmı merkezi alım. Bu durumu araştıracağız. Kırkağaç'taki tablo Manisa'daki gibi değil. Ucuz atlatıldı. Bu iki olayı ayrı ayrı ve bağlantılı yönleri ile dikkatli sorgulamalıyız" diye konuştu.

ZEHİRLENMELER MECLİSE TAŞINIYOR

Olayın basite indirgenemeyeceğini söyleyen Milletvekili Özel, yemeği yiyen asker sayısının çok olmasına rağmen, rahatsızlanan asker sayısının az olmasının dikkat çekip, "Bu durumun askeriye içinde psikolojik olabileceğine yönelik konuşmalar geçiyor. Ancak durum bu kadar basit değil. Olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız" dedi.

Askeriyede yemeklerle ilgili çoklu bir uygulama olduğunun altını çizen Özel, "Dışarıdan temin edilmesi ya da malzemeyi dışarıdan alıp içeride yapılması gibi. Bu işin masaya yatırılması lazım. Bu kadar farklı uygulama varken bu işte boş vermişlik varken CHP olarak önümüzdeki günlerde mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını önereceğim. Sadece bu vaka değil, Türkiye'de askeri birliklerinin yemeklerinin yapılma şekillerinin izlenip, standartta kavuşturulması için araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceğiz. Milyona yakın asker, zaten terörle boğuşurken bir de yemek gibi en kutsal haklarının kullanırken hayatları tehdit altına olması kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

TABURCU EDİLDİLER

Manisa Valiliği'nden bugün öğlen yapılan yazılı açıklamada, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 askerin taburcu edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kırkağaç İlçesi'nde mide bulantısı ve baş ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 asker de taburcu edilmiştir. Sabah saatleri itibarıyla hastanelerde tedavi gören askerler ve Alay Tabipliği'ndeki askerler birliklerine katılmışlardır. Askerlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Kırkağaç ilçesinde 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda dün gece saatlerinde 150 asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliği'ne müracaat etmiş, 68'i Kırkağaç ve Soma'daki devlet hastanelerinde müşahade altına alınmıştı. Valilik'ten yapılan açıklamada askerlerden 56'sının sabah saatlerinde taburcu olduğu belirtmişti.



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