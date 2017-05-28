CHP'li Özel, Kırkağaç'ta askerlerin rahatsızlanmasını TBMM'ye taşıyacak (2)

VALİ GÜVENÇER: MEVSİMSEL MİDE ÜŞÜTMESİ

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'nın Gölmarmara İlçesi kırsal Tiyenli Mahallesi'nde depremde hasar gören evlerdeki incelemleri sırasında Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'ndaki rahatsızlanan askerlerle ilgili açıklamada bulundu.

Vali Güvençer, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavi edilen tüm askerlerin kışlasına geri gönderildiğini söyledi. Vali Güvençer, "Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki rahatsızlık herhangi bir enfeksiyon veya gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak ilişkilendirilmedi. Mevsimsel bir mide üşütmesi ve çocuklarımızın birbirinden psikolojik olarak etkilenerek sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi vardır. Dün saat 03.00 itibariyle çocuklarımızdan sadece 1'ini sabaha kadar müşahede altında tutmaya karar vermiştik. Sabah saatlerinde 08.00 ile 09.00 arasında bütün çocuklarımız taburcu edildiler. Birliklerine döndüler. Alay Komutanlığı bünyesindeki tabipliğe de müracaat artık yok. Dolayısıyla Kırkağaç'ta vakanın önü tamamen alınmış durumda. Bir sorun kalmadı" dedi.