CHP'li Özel'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

Besti KARALAR/ANKARA, () - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'daki faciaya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Özel, "Yeni facialar için Can Gürkan'ın önü açılmıştır. Tahliye kararı hepimizin içini yakmış, 301 şehidimizin de kemiklerini sızlatmışlardır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özel, yazılı açıklama yaparak, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'daki faciaya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. CHP'li Özel, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin, Soma'da meydana gelen ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan'ın tahliyesine karar verdiğini hatırlattı. Kararı eleştiren Özel, "Kaza yaşandığında ve daha sonrasında sorumlular için 301'er kez müebbet hapis cezasından bahsedilmesine karşın 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında verilen cezalar yeterli görülmemiştir. O gün 15 yıl cezaya çarptırılan Can Gürkan, dün yapılan bir hesaplamayla tahliye edilmiştir. Biz de bir hesap yaptık. Kazanın yaşandığı şirketin sahibi Can Gürkan, yaşamını yitiren her bir madenci için yalnızca 5 gün cezaevinde kalmıştır" dedi.

CHP'li Özel, alınan kararla Can Gürkan'ın maden işletme yasağının da kaldırıldığını savunarak, "Yeni facialar için Can Gürkan'ın önü açılmıştır. Bu tahliye kararı hepimizin içini yakmış, 301 şehidimizin de kemiklerini sızlatmışlardır" dedi.