CHP'li Özel: Bozdağ'a sansür Türkiye'ye saygısızlıktır

AFYONKARAHİSAR () - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine tepki göstererek, "Türkiye'yi temsil eden bir bakan yurt dışında sansürleniyorsa, susturuluyorsa, ona salon verilmiyorsa, bu Türkiye'ye yapılmış saygısızlıktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nca Emirdağ İlçesi'nde düzenlenen anayasa değişikliğine ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye için büyük kazanım olduğunu belirtti. Bu nedenle 16 Nisan'daki referandumda 'hayır' oyunun önemli olduğunu vurgulayan Özel, "16 Nisan'da yetkiyi tek adama vermeniz demek, parayı da tek adama vermeniz demektir. Devletin neredeyse tüm ihalelerini neden 5- 6 firma alıyor? Yol yapacaklar, aynı firmaları zengin ediyorlar, köprü yapacaklar, aynı firmaları zengin ediyorlar, havaalanı yapacaklar, aynı firmaları zengin ediyorlar" dedi.

"BAŞKANLIK, ÜLKELERİ ZENGİNLEŞTİRMEZ"

Dünyada parlamenter sistemden vazgeçip başkanlık sistemine dönen hiçbir ülkenin gelişmiş olmadığına dikkati çeken Özgür Özel, "Bizim yıllık gelirimiz kişi başı 10 bin dolar. Parlamenter sistemden vazgeçip başkanlık sistemine geçen ülkelerin en zengini Nijerya. Nijerya'nın kişi başı yıllık geliri 2 bin dolar. Başkanlık sistemi, ülkeleri zenginleştirmez. Başkanı, ailesini ve yakın çevresini zenginleştirir" diye konuştu.

"16 NİSAN'DA KARAR 'HAYIR' OLACAK"

16 Nisan'da milletin 'hayır' oyu vereceğine inandığını kaydeden Özel, şöyle dedi:

"Referandum çalışmaları başladığında 2 puan gerideydik. Şimdi 4 puan öndeyiz. Halkımız okudukça bize hak veriyor. Biz parti ayrımı yapmıyoruz. Milli takım formalarımızı giydik, Türkiye için çalışıyoruz. 16 Nisan'da hayır çıkınca, hemen AKP'yi ziyaret edeceğim. 'Kaybeden yok, Türkiye kazandı. Başbakan yine başbakan, cumhurbaşkanı yine cumhurbaşkanı. Millet bize Meclis'i güçlendirme talimatı verdi' diyeceğim."

"BEKİR BOZDAĞ'A YAPILAN HAKARET TÜRKİYE'YE YAPILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine de değinen Özgür Özel, Die Welt gazetesinin muhabirinin tutuklanması nedeniyle Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu söyledi. Türkiye'de nasıl sansüre karşıysalar sansürün Almanya tarafından da yapılmasına karşı olduklarını kaydeden Özel, şunları söyledi:

"Bu AKP'nin yasakla, baskıyla, sansürle ilk susturuluşu olabilir. Türkiye'de bize bunu çok yapıyorlar. Biz Türkiye'de nasıl 'hayır' diyenlerin, muhaliflerin susturulmasına karşıysak, Almanya'ya söylüyoruz; Bekir Bozdağ'ın susturulmasına da karşıyız. Sosyal demokratlık böyle bir şey. Bizim düşüncemiz şu; Türkiye'yi temsil eden bir bakan yurt dışında sansürleniyorsa, susturuluyorsa, ona salon verilmiyorsa, bu Türkiye'ye yapılmış saygısızlıktır. O yüzden parti ayrımı olmadan Bekir Bozdağ'ın susturulmasına yine biz karşı çıkıyoruz. Bekir Bozdağ, Türkiye'nin bakanıdır. Ona yapılan hareket, Türkiye'ye yapılmıştır. Onların hakkını da gün gelecek CHP savunacak."

FOTOĞRAFLI