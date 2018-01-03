CHP'li Nurlu: Taşerona kadro Manisa'ya uğramadı

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili birçok sorun olduğunu ve bazı kurumlar ile Soma'da Türkiye Kömür İşletmeleri'nde (TKİ) çalışan maden işçilerin kapsam dışı bırakıldığını ileri sürerek, "Taşerona kadro Manisa'ya uğramadı" dedi.

Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, bir taraftan da işçilerin başvuruları başladı. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu da bazı işçilerin kadro dışı bırakıldığını belirterek, bunun huzursuzluk yarattığını söyledi. Nurlu, "CHP'nin en önemli vaatleri arasında bulunan taşeron işçilere kadro verilmesi konusu, yıllardır sümenaltı edilmiş, fakat işçilerin ve halkın haklı talepleri karşısında daha fazla direnemeyen hükümet sonunda KHK ile 'ben yaptım oldu' diyerek geçiştirmiştir. Birçok taşeron kesim kapsam dışı bırakılarak mağdur edilmiştir. Örneğin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve kiralık araçlarda şoför olarak çalışanlar kapsam dışı bırakıldı. Biz Meclis'te bir kanunla sorunu çözelim istedik, ancak hükümet sadece bir kısım taşeron işçiye kadro vereceği ve bunun Meclis'te tartışılmasını istemediği için gece yarısı kararnamesiyle konuyu geçiştirdiler. Kamuda sömürü düzeninin yıkılması ve taşeron işçilerin kadroya alınması açısından başından beri bu uygulamaya destek verdik. Çünkü taşeron işçilerin hangi hükümet döneminde işe girdikleri, hangi partilere zorla üye yapıldıkları bizi ilgilendirmiyor. Ekmeğinin peşinde olan, alın teriyle çalışan herkesin, çalıştığı kurumun kadrosuna geçmesi gerektiğini savunduk. Ancak bazı işçilerin kadroya alınmayacak olması kurum ve kuruluşlarda huzursuzluk yaratmıştır. Bu konuda çok fazla şikâyet gelmeye başlamıştır. Özellikle KİT'ler ve araçlarıyla şoför olarak çalışanlar mağdur edildiler" diye konuştu.

'SOMA'DA BİRÇOK MADEN İŞÇİSİ KAPSAM DIŞI KALDI'

Soma'da TKİ'de çalışan işçilerin kadro dışı bırakıldığını belirten Nurlu, şunları söyledi:

"Özel bütçe kapsamında olmayan ve aralarında Türkiye Kömür İşletmeleri'nin de bulunduğu 69 kurum kapsam dışında bırakıldı. Çünkü Manisa'da en fazla taşeron işçi, Soma'da bulunmakta, genellikle TKİ madenlerinde çalışmaktadırlar. Soma Ege Linyit İşletmeleri'nde 1100 işçi maalesef kadroya alınmamıştır. Bu KHK ile Manisa'daki taşeron işçilerin büyük kısmı kapsam dışında bırakılmıştır. Taşerona kadro, adeta Manisa'ya uğramamıştır. Bu nedenle CHP olarak başından beri savunduğumuz şekilde, kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin kadroya alınması gerekmektedir. Hükümet bu haksızlığa en kısa sürede çözüm bulmalıdır."



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