CHP'li Nurlu, Sabuncubeli Tüneli'ni soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa-İzmir arasındaki yapımı beş yıldır yılan hikayesine dönen Sabuncubeli Tüneli'ni soru önergesi vererek TBMM'ye taşıdı. Nurlu, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Işık gördü töreni yapacağız' diyerek bizimle dalga mı geçiyor?" diye sordu.Manisa - İzmir Karayolu'nun Ege Bölgesi'ni İstanbul ve Marmara'ya bağlayan önemli bir yol olduğunu vurgulayan Milletvekili Mazlum Nurlu, TBMM'ye Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sabuncubeli Tüneli'nin araç trafiğine açılacağı kesin tarihi sordu. Milletvekili Nurlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 24 Aralık 2016 tarihinde Manisa'ya gelerek Sabuncubeli tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada tünel açma işlemlerinin 8-9 Eylül 2017 tarihinde bitirileceğini ve 'Işık gördü töreni' yapacaklarını belirtti. Ancak, tünellerin ne zaman trafiğe açılacağı konusunda bir tarih veremedi. Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 10 Eylül 2011 tarihinde Sabuncubeli tünellerinin temeli atılmış ve Yap-İşlet-Devret modeliyle 2013 yılında bitirileceği sözü bizzat kendisi tarafından verilmişti. Tünel inşaatlarının bitirilme tarihi önce 2014 yılına, sonra da 2016 yılına ertelenmiştir. Fakat 5 yıldır süren inşaat hala bitirilememiştir. Ulaştırma Bakanı'nın, Manisa Valiliği'nin resmi internet sitesinde de yer alan açıklamalarından anladığımız kadarıyla, 2017 yılı sonunda da trafiğe açılması mümkün gözükmemektedir. Halbuki, temeli daha sonra atılan Avrasya ve Ilgaz tünelleri hizmete açılmıştır" dedi."ÇOK CİDDİ YOLSUZLUK İDDİALARI VAR"Sabuncubeli Mevkiinin sürücülerin korkulu rüyası haline geldiğini belirten Nurlu, günlük 30 bin araçlık bir trafik yoğunluğu olan yolda trafiği rahatlatmak için tünellerin en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini söyledi. Sürekli proje değişikliği ile işin uzatıldığını belirten Nurlu, "2 bin 800 metre olarak başlanan projede bir tünelin uzunluğu 4 bin 70 metreye çıkarılmıştır. İki tünelin toplam uzunluğu yaklaşık 8 bin 200 metre olacaktır. Arazi yapısı, aradaki mesafeler net olarak bilinmesine rağmen nedenini bilmediğimiz şekilde proje iki katına çıkarılmıştır. Buradaki bir başka belirsizlik ise tüneli yapan firmanın 11 yıl, 11 ay 11 günlük işletme süresinin ne kadar uzatıldığıdır. Bu şekilde yandaş firmaya haksız kazanç sağlanacağı iddia edilmektedir. Çünkü her araçtan 2,5 dolar, yani 8 lira 75 kuruş alınacağı düşünüldüğünde sürenin uzatılması devleti çok ciddi zarara uğratacaktır. Eskiden bu yana küçük tutulan projeler ile ihaleler verilmekte sonra proje büyütülerek yandaş firmalara haksız kazanç sağlanmaktadır. Bu nedenle Sabuncubeli'nde çok ciddi yolsuzluk iddiaları vardır. Tünel inşaatları başladığından bu yana Sabuncubeli ile ilgili hiçbir soru önergesine cevap verilmemiştir. Meclisten ve halktan gizlenen nedir?" ifadelerine yer verdi.İzmir ve Manisa yönünden kazılmaya başlanan tünel inşaatının bir türlü bitirilmemesini bir fıkra ile eleştiren Mazlum Nurlu, "Fıkrada, Temel, 'Biz iki taraftan kazmaya başlarız, ortada buluştuk buluştuk, buluşamadık iki tünelimiz olur?' diyor. Böyle giderse bizimde dört tünelimiz olacak herhalde" diyerek endişesini dile getirdi.Nurlu, önergesinde söz verildiği halde Sabuncubeli tünel inşaatının neden bitirilmediği, işi yapan firmanın işletme süresinin ne kadar artırıldığı ve bundan dolayı devletin ne kadar zarara uğratıldığı gibi sorulara cevap verilmesini istedi.

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