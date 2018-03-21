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CHP'li milletvekili Sertel'in safra kesesindeki taşlar alındı

ANKARA'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in safra kesesinden, çok sayıda taş çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve İstanbul Milletvekili...

CHP'li milletvekili Sertel'in safra kesesindeki taşlar alındı
ANKARA'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in safra kesesinden, çok sayıda taş çıkarıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile birlikte Ankara’da temaslarda bulunurken rahatsızlanan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Meclis'in karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil olarak safra kesesi ameliyatına alınan Sertel'in safra kesesinden çok sayıda taş çıkarıldı. Sertel, sağlık durumunun iyi olduğunu, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "İki aydır dayanılmaz ağrılarım oldu. İki kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisinde tedavi gördüm. Safra kesesindeki taşlar orada tespit edildi. Ağrılarım kesilince ameliyat için Meclis'in tatile girmesini bekledim ancak taşlar beklemedi" dedi.
Atila Sertel’i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti. "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu doktorlardan ayrıntılı bilgi aldı. Sertel'i Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ziyaret etti.

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