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CHP'li Kaftancıoğlu Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul kurultay delegeleriyle Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya...

CHP'li Kaftancıoğlu Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul kurultay delegeleriyle Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Kaftancıoğlu, 172 imzayla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirterek “Kurultayımızda örgütümün iradesini teslim değil onurla temsil edeceğim" dedi. 
CHP'li Kaftancıoğlu, “Bizler yaptıklarımız ürettiklerimizle var olacağız, dedikodularla işimiz yok. İstanbul kurultay delegelerinden tek bir arkadaşımız dahi imza istemek için aranmadı. Bizler inandığımız mücadele adına böyle bir eylemi ayıp sayarız. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili hiç açıklama yapmadım. Çünkü meselemiz imzalar değil inanç, mücadele, cesaret. Kurultay delegelerimiz partinin vicdanıdır, iradesidir, örgütümüzün sesidir. Onların iradesine hiçbir güç ipotek koyamaz. Ben bu örgütün başkanı olarak onların iradesini kimseye teslim etmem ancak o iradeyi sonuna kadar temsil etmenin mücadelesini veririm. Partimiz bu ülkede demokrasinin öncüsüdür. CHP'de genel başkanlık yarışının varlığı da zaten olması gereken bir durumdur" şeklinde konuştu.

CHP'nin genel başkan adaylarıyla ilgili yapılan bir anket sonucunun yer aldığı bir belgeyi gösteren Kaftancıoğlu, “Bunu yapanlara ve buna inananlara söylüyorum; CHP'nin genel başkanı anketle seçilmez. Elime noter onaylı bir belge ulaştı. 400 vatandaşa 3 genel başkan adayımızın ismiyle CHP'nin olağan kurultayında genel başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz? Sorusu yöneltilerek anket yapılmış. Bunu yapanlara ve bunlara inananlara söylüyorum; CHP'nin genel başkanı anketle seçilmez. O zaman örgütün, kurultay delegelerinin, parti içindeki diğer seçimlerin ne anlamı var? Ben bir anket yaptırıp '10 bin kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediğini ifade etti' desem sizin iradenize ipotek koymuş olmaz mıyım? Umarım algı operasyonu yapmak amacıyla hazırlanan bu belge doğru değildir. Doğru olmadığına inanmak istiyorum. Doğru değilse bunu sizinle paylaştığım için de özür dileyeceğimi belirtmek isterim. Çünkü ben partimizde genel başkanlık yarışına girmiş hiç kimsenin bu tür algı operasyonları yapacağına inanmıyorum. Doğru olmamasına partim adına çok sevinirim." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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