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CHP'li kadınlardan 'müftülüklere nikah kıyma yetkisi' tasarısına tepki

CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, müftülüklere nikah yetkisinin verilmesinin sosyal hayatta dini tahakkümün dayatılması olduğunu ileri sürdü. CHP Manisa İl Kadın Kolları yöneticeliri, parti binasında düzenledikleri...

CHP'li kadınlardan 'müftülüklere nikah kıyma yetkisi' tasarısına tepki
CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, müftülüklere nikah yetkisinin verilmesinin sosyal hayatta dini tahakkümün dayatılması olduğunu ileri sürdü.
CHP Manisa İl Kadın Kolları yöneticeliri, parti binasında düzenledikleri basın toplantısında müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören tasarıya tepki göstererek, tasarının geri çekilmesi istedi. Basın açıklamasında CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul da yer alarak partili kadınlara destek verdi. CHP Manisa Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut kadına yönelik şiddet, cinsel istismar ve tecavüzlerin son yıllarda artış gösterdiğini, böyle bir ortamda müftülüklere nikah yetkisinin verilmesinin anlamsız olduğunu söyledi. CHP'li Karabulut, "Kadınlar, her gün öldürülüyorken, her gün tacize, tecavüze, şiddete uğruyor iken, yoksulluk içindeyken, çalışma hakları ellerinden alınıyorken, özgürlükleri gasp ediliyorken tek sorunumuz evlenme akdinin müftü aracılığı ile çözüme kavuşturulması mıdır? Sizler medeni kanunun kadınlara verdiği haklardan neden rahatsız oluyorsunuz? Mevcut şartlarda evlendirme memuru sayısında bir sorun yoktu. Buna rağmen müftülüklere bu yetkilerin verilmesi sosyal hayatta dini tahakkümün dayatılması içindir. Türkiye'de çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığı düşünüldüğünde bu tasarının nasıl bir gaflet olduğu daha rahat görülecektir" diye konuştu. CHP'li Karabulut çiftlere nikah kıyılma yetkisinin müftülere verilmesiyle Türkiye'deki aile yapısına dini bir dayatma yapılmak istendiğini ve bu yetkinin Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.
"GÜCÜ KİMDEN ALIYORLAR SORGULAMAK GEREKİR"
Basın toplantısında söz alan CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ise Şanlıurfa'da Atatürk heykeline yapılan saldırı ile İstanbul Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinin genç bir kızın kıyafetine karışmasını değerlendirdi. CHP'li Tokul "Cumhuriyeti kuran, bugünlere bizlerin gelmesini sağlayan, Kurtuluş Savaşı'nın önderlerine, sembollerine saldırıları yapan insanlar bu gücü kimden alıyor sorgulamak gerekiyor. Hemen arkasından İstanbul'da genç bir kızımızın kılık kıyafetiyle ilgili özel güvenlikçiler parktan çıkarılması yönünde çalıştılar. Arka arkaya gelen bu olaylar bir yerlerden güç alan anlayışın sonucu. Bu toplumu müslüman-gayrimüslüman diye ayırmanın kimseye faydası yok. Hepimiz bu toplumda ortak yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Kimsenin kılık kıyafetine, düşüncelerine, dini inançlarına karışılmaması gerekiyor. Bunlar hoş olmayan şeyler" diye konuştu.

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