CHP'li İnce: Dünyayı itaat edenler değil, 'Hayır' diyenler değiştirir (2)

İL MERKEZİNDE DE HALKA SESLENDİ

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, daha sonra il merkezine geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 17.30'da düzenlenen 'Hayır' mitinginde halka seslenen CHP'li İnce'yi, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP'li Belediye Başkanları ve partililer de takip etti. Alanı dolduranların ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü. CHP İl Başkanı Nejat Önder'in konuşmasının ardından İzmir Marşı'yla sahneye gelen İnce, Cumhurbaşkanına yüklenip şunları söyledi:

"Partili Cumhurbaşkanı. Yani bir insan hem Futbol Federasyonu Başkanı, hem Milli Hakem Komitesi Başkanı, hem takım kaptanı, hem kaleci, hem orta hakem, hem yan hakem hepsi birden olabilir mi? Olursa burada adalet çıkar mı? Şu anda 80 kişi hayır propagandası yaptığı için gözaltında. Evet demek serbest, hayır demek yasak. Ne yapacağız, korkmayacağız. Ucunda ölüm olsa bile korkmayacağız. Biz ucunda ölüm olsa da namuslu olmaya devam edeceğiz. Evet çıkacak diye karamsarlık yok. Kesin hayır çıkar deyip rehavet yok. Ne karamsar olacaksınız ne de rehavete kapılacaksınız. Şunu söyleyeyim; Çok büyük telaş içindeler. Ama kimseyi incitmeyin. Evet diyenler terörist değildir. Hayır diyenler terörist değildir. Evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Biz bunları, evet diyenlerin yanlış yaptığını anlatmalıyız. Mühür parası alacaklar mı? Peki mürekkep parası alacaklar mı? Peki oy pusulası parası alacaklar mı? Sandık bedava devletten, oy pusulası devletten, mühür devletten, mürekkep devletten, bas hayır üstüne, kurtul bu illetten" diye konuştu.

Miting, İzmir Marşı'yla sona erdi. Partililer kürsüden meydandakilere eşlik etti.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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