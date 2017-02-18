CHP'li İnce'den milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine eleştiri

Halil ATAŞ/İZNİK, (BURSA), () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni anayasa değişikli paketinde seçilme yaşının 18'e düşürülmesiyle ilgili olarak, "Garibanın çocuğu Cudi'de, Gabar'da, El Bab'da şehit olacak. Genel başkanlarının arkadaşlarının çocukları 18 yaşında mebus olacak, 18 bin TL de maaş alacak" dedi.

CHP İznik İlçe Teşkilatı'nın davetlisi olarak ilçeye gelen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın, parti binasında anayasa paketini anlatarak referandum sürecini değerlendirdi. İnce, yaptığı konuşmasında, 12 Eylül 2010'da yapılan referandumla ilgili olarak, "Neden 12 Eylül tarihinde yaptılar, dediler ki; bu ülkenin solcularını kandıralım. Yani Kenan Evren'den hesap soracağız diye yollara düştüler, ne yazıkki bazı arkadaşlarımız da bunlara kandı. O günlerde biz hayır diyorduk. MHP hayır diyordu. FETÖ evet diyordu. FETÖ'nün açıklaması var o günlerde 'Mezardakiler çıksın, oy kullansın' yani o zaman FETÖ, Ak Parti'nin ortağıydı. 2010'daki referandumda hayır diyenlere darbeci diyorlardı. CHP sen darbcisin diyordu. Asıl darbeci kimmiş Recep Tayyip Erdoğan'mış. Darbecilerin önünü açmış. Yargıyı, Anayasa Mahkemesi'ni, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu, ne zaman teslim ettiler. FETÖ'ye 2010 referandumunda teslim ettiler. FETÖ de geldi 15 Temmuz'da darbe yapmak istedi. CHP darbeci değil, demokrasiden yanadır. Şimdi çıkmışlar meydana 'PKK, HDP, FETÖ ve CHP hayır diyor' diyorlar. Hadi ordan. Bizim PKK, PYD ve FETÖ ile ne işimiz var. Siz Oslo'da PKK ile pazarlık yaparak CHP'yi şikayet ettiniz. Habur'da çadır mahkemesi kurdun. Teröristlerin ayağına hakimi, savcıyı, kaymakamı getirdin. 210 dakikada 34 teröristi yargıladın. 80 milyona soruyorum, adliyeye gidip de 7 dakikada çıkan var mı? Sordular pişmanmısın, değilim yaz kızım pişmanmış, Kendi rızanlamı geldin 'Hayır önder Apo gönderdi' yaz kızım kendi rızasıyla gelmiş. Ayıptır yahu" dedi.

'BİZİ FETÖ İLE YAN YANA KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR'

FETÖ soruşturması kapsamında kapıtan 17 üniversiteden 16'sını Ak Parti'nin açtığını söyleyen İnce, "Memleketi sattılar, peşkeş çektiler FETÖ'ye, şimdi bizi FETÖ ile yan yana koymaya çalışıyorlar. Valilere talimat veren bunlar değil miydi? Hendekler o zaman kazılmadı mı? Bombalar o zaman döşenmedi mi? Bu memleketin üç 'Y' sorunu vardı. Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar. İki 'Y' daha geldi şimdi. Bir Yalan geldi. Birde Yüzsüzlük geldi" diye konuştu.

GAZİ PAŞAYA VERMEDİLER BU YETKİYİ

"Biz çocuklarımızın geleceğine oynuyoruz" diyen Muharrem İnce, "1924'de Atatürk'e Meclisi feshetme yetkisi vermek istiyorlar. Saruhan mebusu, Gazi Paşa'yı çok severiz. Çocuklarımızın geleceğini Gazi Paşa da olsa veremeyiz diyor. Meclisi feshedemezsin diyor. Meclis, milletin yüzde yüzü ile oluşuyor. Bir kişi gelecek, kapattım Meclisi diyecek. Böyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

'GENEL BAŞKANININ ARKADAŞLARININ ÇOCUKLARI VEKİL OLACAK, GARİBANIN ÇOCU ŞEHİT OLACAK'

İnce, yeni anayasa paketinde milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, seçilme yaşının da 18'e düşürülmesini eleştirerek, "Bir kere bu sayıya 200 trilyon TL fazla para vereceğiz. Sadece bu gerekçe bile hayır demeye yeterli. 18 Yaşında milletvekili olacak. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Yetiştirdiğim çocuklar kaymakam, mühendis, doktor oldu. Ben isterim, onların genç yaşta vekil olmasını. Elinizi vicdanınıza koyun, 18 yaşındaki genç lise son sınıf öğrencisidir. Ağır vasıta kullanma, otobüs kullanma hakkı yok. Milletvekili olsun mu? Vallahi olsun Billahi olsun, itirazım yok. Ama İznik'teki Mehmet amcanın çocuğu mu olacak, yoksa genel başkanlarının arkadaşlarının çocukları mı olacak milletvekili. Tabiki onlar olacak. Bir de askerlikten muaf olacak. Garibanın çocuğu Cudi'de, Gabar'da, El Bab'da şehit olacak. Genel başkanlarının arkadaşlarının çocukları 18 yaşında mebus olacak. 18 bin TL de maaş alacak. Ey aziz milletim ne ekersen onu biçersin."

'MİLLETVEKİLLERİ ESNAFI ZİYARET ETTİ'

Parti binasındaki konuşmasının ardından üç milletvekili, partililer ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce esnafa, "Referanduma Hayırlı cumalar, Hayırlı günler ve Hayırlı işler" göndermesinde bulundu. İnce, belediye binası önünde karşılaştığı Ak Partili Belediye Başkanı Osman Sargın ile bir süre sohbet etti.

Milletvekilleri daha sonra ilçeden ayrıldı.

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