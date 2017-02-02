CHP'li Havutça'dan sert anayasa değişikliği açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede AK Parti Hükümeti'ne yüklenip, "O açık oy kullanan milletvekillerinin büyük bir bölümünün FETÖ ile bağlantısı olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir korkuları var. CHP'den ne FETÖ'cü ne de darbeci çıkar. Bu namussuzları, siz bu noktaya taşıdınız. TBMM iki savaş geçirdi bir tane mermi bile atılmadı. Sizin sayenizde TBMM yedi defa bombalandı. Bu alçakları siz korudunuz ve geliştirdiniz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyip, anayasa değişikliği ve referandumda neden 'hayır' oyu kullanılmasını istediklerini anlattı. Türkiye'nin 15 Temmuz sürecini tartışırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birden bire anayasa değişikliğini gündeme gektirdiğini belirten Milletvekili Havutça, anayasa oylamaları sırasında da AK Partili milletvekillerinin açıkça anayasa suçu işlediklerini iddia etti. Milletvekili Havutça, "15 Temmuz Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu darbe girişiminin ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda Türkiye'nin gündemine anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğini hedefleyen öneri geldi. Öncelikle şunu vurgulamak isterim; şu an Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri açık bir şekilde anayasa suçu işlemektedir. 2015 seçimlerinde bu millet bize, 'Türkiye'nin anayasal düzenini değiştirin' diye yetki vermedi. Biz, milletten böyle bir yetki istemedik. Halk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği milletvekillerini, 'Meclisi bir tek adam feshetsin, yargının tamamını bir kişi atasın' diye bize yetki vermedi. AKP Anayasa Komisyonu üyeleri ve milletvekilleri, değişikliğe 'evet' diyenler, anayasayı ihlal suçu işlemiştir. Eğer bu gerçekleşirse mutlaka yargılanacaklardır. Çünkü mevcut anayasamızın ilk dört maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmü içeriyor ve bu başlangıç hükümlerini de bağlıyor. Anayasamız, yasama, yürütme ve yargı erklerinin, tek elde toplanmasını yasaklıyor. Kuvvetler ayrılığı, 'kuvvetlerin birbirini denetimi' diyor. 1982 Anayasası'nın tam 117 maddesi daha sonra değişmiştir. Yani darbe anayasası falan ortada kalmadı" dedi.

"AÇIK OY KULLANANLARIN FETÖ İLE BAĞLANTISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Milletvekili Havutça, anayasa oylamalarında FETÖ ile bağlantıları olduğunu ileri sürdüğü bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini affettirmek için açık oy kullandıklarını söyledi. Havutça, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliklerinin gizli oylamayla yapılması gerekiyor. Hepimizin gözü önünde, milletin gözü önünde AKP milletvekilleri aldıkları talimat gereğince, açık oylamada bulundular, gizli oylama ilkesini ihlal ettiler, çiğnediler. Bize göre bu açık bir demokrasi ahlaksızlığıdır. Bizim görevimizi sınırlayan hukuk kuralları, demokrasi kuralları var. Anayasada gizli oy kullanılacaksa, bunu millete meydan okurcasına açık kullanmanın hangi demokrasi ilkesiyle bağdaşır tarafı var? Hangi siyasete uygundur? Bunu neden yaptıklarını biliyoruz. FETÖ'cü diye tutukladıkları birçok insan şu anda hapiste. 'FETÖ' denilen haini Pensilvanya'da ziyaret edip dizinin dibine çökenler, sıranın kendilerine geleceklerini biliyorlar. Belki de kendilerini Tayyip Erdoğan'a karşı affettirmeye çalışıyorlar. Yani o açık oy kullanan milletvekillerinin büyük bir bölümünün FETÖ ile bağlantısı olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir korkuları var. CHP'den ne FETÖ'cü ne de darbeci çıkar. Hepsinin Allah belasını versin. Bu namussuzları, siz bu noktaya taşıdınız. TBMM iki savaş geçirdi bir tane mermi bile atılmadı. Sizin sayenizde TBMM yedi defa bombalandı. Bu alçakları siz korudunuz ve geliştirdiniz."

"MEVCUT HÜKÜMETİN YIKILMASI İÇİN AÇIKÇA MÜCADELE EDİYORUM"

İnsanların adil yargılanmasını, insan haklarının korunmasını, basın özgürlüğünün sağlanmasını istediklerini de belirten Milletvetkili Havutça, "O nedenle biliyoruz ki Fethullahçılar bize oy falan vermez. Balyoz, Askeri Casusluk davalarıyla bu ülkenin namuslu, dürüst subaylarının, aydınlarının haksız yere neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Türkan Saylan'ları, İlhan Selçuk'ları sabaha karşı, terör örgütü mensubu gibi bu ülkenin Genelkurmay başkanını siz hapse yollamadınız mı? Şu anda Twitter, Facebook üzerinden cadı avı yürütülüyor. Başbakan MİT'e talimat vermiş insanların hesapları, Bilişim Suçları tarafından takip ediliyor. Bizden birilerini de gözaltına alarak yıpratmak istiyorlar. Bu arkadaşlarımız ne yapmış? 'Cumhurbaşkanını eleştirmiş, hükümeti yıkmak için propaganda yapıyor' denmiş. Açıkça ilan ediyorum, 'Mevcut hükümetin yıkılması için, bu hükümetin derhal Türkiye'nin başından gitmesi için açık şekilde ona karşı mücadele ediyorum. Buradan savcılara kendimi ihbar ediyorum. Bırakın masum gençlerimizle uğraşmayı. Biz milletvekili olarak bu hükümetin yıkılması için çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu hükümet Türkiye'ye zarar veriyor, başını belaya sokuyor" diye konuştu.

Milletvekili Havutça, daha sondra basına kapalı olarak partisinin ilçe başkanlarıyla görüşme yaptı.

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