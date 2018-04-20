CHP'li Hamzaçebi, Başkan Gökhan'ı ziyaret etti

ÇANAKKALE Merkez'e bağlı Kepez belde Belediyesi ile Rating Akademi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Umut Kongresi'ne katılan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.

Çanakkale Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Dr. Ömer Faruk Mutan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ve CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın hazır bulundu.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'ye Çanakkale Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ziyaret, Başkan Gökhan'ın, Hamzaçebi’ye kahve takımı ve 2018 Troya Yılı'na özel hazırlanan kitapçığı hediye etmesi ile son buldu.



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