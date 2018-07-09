CHP'li Güzelmansur, Ufuk için araştırma talebinde bulunacak

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6) ölümünde ihmal olup olmadığı konusunda, TBMM'de araştırma talebinde bulunacağını bildirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra cansız bedeni bulunan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında, CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, TBMM'de araştırma talebinde bulunacağını söyledi. Güzelmansur, "Hassa'da 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar yavrumuzun cansız bedenine ulaşıldı. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Konunun takipçisi olup, ihmaller var ise araştırılmasını sağlayacağız" dedi.



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