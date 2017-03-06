CHP'li Gürsel Tekin: Teşekkür eden bakan mı, 'Nazi' diyen Cumhurbaşkanı mı?



Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Sayın Bakan gitti dün toplantısını yaptı, bugün de Almanya'ya teşekkür etti. Kardeşim, bir karar verin. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Teşekkür eden Bakan' mı, 'Nazi' diyen Cumhurbaşkanı mı? Buna bir karar verin" dedi.

Partisinin Kağıthane İlçe teşkilatının düzenlediği etkinliklere katılan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip eden, aynı zamanda bütün dışarıdaki çalışmasını takip eden muhabirin, 'Bylock'çu çıktığı ve Pakistan'dan dönerken gözaltına alındığı söyleniyor. Bu doğruysa çok vahim bir olay" diye konuştu. Tekin, "Toplumu ayırıyorsunuz, şimdi şehitleri ayırıyorsunuz. Şehitleri ayıran insanlara teklik verilebilir mi, tek yönetim teslim edilebilir mi? dedi.

ZEYBEKÇİ'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Kağıthane İlçe teşkilatının düzenlediği etkinliklere katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte İlk olarak CHP Kağıthane İlçe teşkilatını ziyaret eden Gürsel Tekin burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen referandum etkinliğine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi eleştirdi. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki programında Almanya'ya yönelik sözlerini de hatırlatarak,“Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz net bir duruş sergilerken Sayın Cumhurbaşkanı dün Almanlara, 'Nazi alışkanlıklarından vazgeçebilmiş değiller' dedi. Bugün bakıyorum kendi bakanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin protesto edip ertelediği toplantısına Sayın Bakan gitti, dün toplantısını yaptı, bugün de Almanya'ya teşekkür etti. Kardeşim, bir karar verin. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Teşekkür eden Bakan' mı, 'Nazi' diyen Cumhurbaşkanı mı? Buna bir karar verin" diye konuştu.

“YORMAYIN KENDİNİZİ, AHALİ KARAR VERMİŞ"

Referandum sürecinde 'Hayır' kampanyası yürütenlerin medya organlarında ve bilbordlarda yer bulamadığından da şikayetçi olan Gürsel Tekin, “Anlıyorum sizi. Televizyonlarınızda, radyolarınızda, komiserlerin olduğunu; devletin, iktidarın baskısının olduğunu biliyoruz. Ama bu bir seçim… Tek taraflı konuşturursanız, hiç kimse anlamaz. Anlamıyor zaten. Özellikle bu devlet kampanyasını açanlara önerimi söylemek istiyorum. Yormayın kendinizi; ahali karar vermiş, vatandaş karar vermiş, biliyor. 18 maddeyle ilgili anlatacağınız bir şey var mı? E.. yok! Ne anlatıyorsunuz? Merkel'le kavga edeceğim. Geçin bu numaraları" şeklinde konuştu.

ANADOLU AJANSI MUHABİRİNE 'BYLOCK' GÖZALTISI

Tekin, ayrıca adını vermediği bir Anadolu Ajansı muhabirinin 'Bylock' soruşturması kapsamında gözaltına alındığını da iddia ederek “Anadolu Ajansı muhabiri, Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip eden, aynı zamanda bütün dışarıdaki çalışmasını takip eden muhabirin, 'Bylock'çu çıktığı ve Pakistan'dan dönerken gözaltına alındığı söyleniyor. Bu doğruysa çok vahim bir olay. Umut ederim ki en kısa zamanda Anadolu Ajansı böyle bir şeyin olup olmadığını kamuoyuyla paylaşmış olur" dedi.

Daha sonra ilçe binasından ayrılarak esnaf ziyareti yapan Tekin ve beraberindekiler, Referandumda 'Hayır' oyu için destek istedi. Esnaf gezisi sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '15 Temmuz'da şehit olanlar 'Evet'çiydi' sözlerini eleştirerek,

“Son 15 gündür adeta freni patlamış kamyon gibi kampanya götürenler; hele hele iktidar, yönetense daha sağduyulu davranması gerekirken maalesef bu ayrıştırıcı cümleler, toplumun tamamını çok incitiyor. Toplumu ayırıyorsunuz, şimdi şehitleri ayırıyorsunuz. Şehitleri ayıran insanlara teklik verilebilir mi, yek yönetim teslim edilebilir mi? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sonuç itibariyle bu anayasa paketini siz getirdiniz. Ne dediniz? Millet iradesi karar versin. E.. bırakın da millet iradesi karar versin. Yani millete hakaret ederek, milleti terörize ederek ki kimle ediyorsunuz? Uzun süre tavuk yumurta ilişkisi içinde olduğunuz bir grupla milleti tehdit etmeye çalışıyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Toplumu böyle ikiye ayırmak, şehitleri ayırmak falan bu vicdani bir iş de değildir. Umut ederim ki bundan sonra en azından daha sağduyulu davranırlar" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 'Atatürk de parti başkanıyken Cumhurbaşkanıydı' ifadelerine de değinerek, “Sayın Yılmaz'ın cümleleri çok talihsiz cümleler. Doğru, yani bir savaş meydanından çıkmış Türkiye'nin kuruluşunda tek partili dönemdi. Ama hemen hızlı bir şekilde, çok partili sisteme geçildi. Bunu görmemezlikten gelirseniz tarihinizi de anlamıyorsunuz anlamına gelir. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman tekliği kabul etmiş değildir. Tam tersine bugün hepimizin kullandığı 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' cümlesini kullanan Türkiye'nin en önemli kurucu liderlerinden bir tanesidir. Bunu da sayın Bakana hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Açıklamanın ardından esnaf ziyaretine devam eden CHP'li vekiller düzenlenen bir başka etkinlikte Önlük takarak vatandaşlara lokma tatlısı da dağıttı.

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