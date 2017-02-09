CHP'li Gürer : Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, bu kez Şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor

ANKARA () - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürer konuşmasında, "Binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğretmen ataması Ağustos 2016'da yapılacaktı, yapılmadı. Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, şubat ayı geldi, bu kez şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanının konuyla ilgili açıklamaları birbiriyle örtüşmüyor. Ağustos 2016'dan beri bu süreç tamamlanamadı mı? "70 bin öğretmen açığı var" diye Bakan diyor" ifadelerine yer verdi.



Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Meclis'te atama bekleyen öğretmenlere yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: " Binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğretmen ataması Ağustos 2016'da yapılacaktı, yapılmadı. Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, şubat ayı geldi, bu kez şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanının konuyla ilgili açıklamaları birbiriyle örtüşmüyor. Ağustos 2016'dan beri bu süreç tamamlanamadı mı? "70 bin öğretmen açığı var" diye Bakan diyor. İhtiyaçla birlikte 100 bin olduğu belirtilen öğretmen açığı ne zaman giderilecek? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bu dahi kesin söylenmiyor. Atama bekleyen öğretmenler ve aileleri bir an önce sürecin sonuçlandırılmasını istiyor. Okullar öğretmensiz. Öğretmenler eğitim aldıkları mesleklerden mahrum bırakılmamalı. Atama bekleyen öğretmenler için kesin tarih açıklanmalı. Ayrıca mağdur olan öğretmenlerin durumu ne olacak? Öğretmenler görevlerine dönmek istiyorlar. Komisyon incelemeleri hangi aşamada? Bununla ilgili çalışmaların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor"