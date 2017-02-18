CHP'li Günaydın'dan seçmen sayısı eleştirisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, 7 Haziran'da seçmen sayısının 54 milyon, 1 Kasım'da yaklaşık 56 milyon olduğunu belirterek, "Referandumda ise 55 milyon. Artması gereken seçmen sayısı niye azaldı? Seçmen sayısını baskılayarak başkanlık şansını artırmaya çalışıyorlar" dedi.

Antalya'daki Birleşik Haziran Hareketi, Değirmenönü Kültür Merkezi'nde anayasal değişikliklerine yönelik yapılacak referandum için söyleşi düzenledi. Prof. Dr. Nursel Şahin'in moderatörlüğündeki söyleşiye CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın konuşmacı olarak katıldı. Milletvekili Kara, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun twitter hesabından yaptığı "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok" paylaşımını eleştirdi. Kara, halkın zulme 'hayır' diyorsa gereğini yapacağını belirterek, “Bu dönemde daha çok hayır diyoruz, çünkü hayırsever bir toplumuz. Bazen saldırılarla karşı karşıya kalacağız. Başsavcıvekilinin paylaşımını görünce çok üzüldüm. Bir savcı yalakalık yapamaz, toplumu ayrıştıramaz. Allah onu bildiği gibi yapsın. Ben de neden Antalya'da 'hayır' diyenleri alıp ceza veriyorlar diye düşünüyordum" dedi.

'HİTLER DE SEÇİMLE GELMİŞTİ'

Gökhan Günaydın ise anayasa değişikliklerinin hangi anlamlara geldiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Ak Parti'nin tarihsel kökenlerini Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da aramaları gerektiğini belirten Günaydın, Almanya'da Hitler döneminden örnekler verdi. Günaydın, "Hitler gibi ruh sağlığı yerinde olmadığı açık bir adam, bir halkı nasıl esir aldı? Alman parlamentosunu kendi adamlarına yaktırdı, kendisine boyun eğmeyen insanlara suç attı. Medyayı kendine bağımlı hale getirdi. Hitler de seçimle geldi. Hitler yaptığı her şeyi bir kanuna dayandırmıştı" dedi.

Anayasa değişikleri konusunda yapılan açıklamalarla halkın aklıyla dalga geçildiğini belirten Günaydın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir fani, anayasayı sistem üzerinden değerlendirin diyorlar. Resmen akıllarla dalga geçiliyor" diye konuştu.

'SEÇMEN SAYISI NEDEN AZALDI'

Antalya Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu'nın paylaşımını da eleştiren Gökhan Günaydın, "Savcı açıklamasıyla 'hayır' oyu kullananlara, ona göre muamele yapacağım diyor. Bu onun edebileceği bir laf mı, benim oyumdan sana ne? Açıkça sopa gösteriyor" diye konuştu.

Gökhan Günaydın 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerin Ak Parti iktidarının değişebileceğini gösterdiğini söyledi. Bu seçimlerin başka bir Türkiye kurmanın zor olmadığını gösterdiğini dile getiren Günaydın, şöyle konuştu:

"7 Haziran'da seçmen sayısı 54 milyon, 1 Kasım'da seçmen sayısı yaklaşık 56 milyondu. Referandumda seçmen sayısı ise 55 milyon. Artması gereken seçmen sayısı niye azaldı? Seçmen sayısını baskılayarak başkanlık şansını artırmaya çalışıyorlar. Referandumda 'hayır'ı örgütledikten sonra yeni bir Türkiye inşa etmeliyiz."

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