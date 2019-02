CHP'li Güleç: İcralık borçlar, temizlik araçlarının kiralandığı firmanın

YALOVA Belediye Meclis Üyesi CHP'li Halit Güleç, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak'ın belediyenin 12 çöp kamyonunun icralık olduğu iddiasına yanıt verdi. Yazılı açıklama yapan Güleç, araçların bağlanması olayının firmanın kendi ticari işleriyle, ekonomisiyle ilgili olduğunu belirterek, konunun belediye ile hiçbir ilgisi bulunmadığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak dün basın toplantısı düzenleyerek, Belediyenin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu, bu nedenle kentte çöp dağları oluştuğunu iddia etti. Yalova Belediye Meclis Üyesi CHP'li Halit Güleç, iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamasında, "Belediye işleyişinden bihaber olanlar mı Yalova'yı yönetmeye talip oluyor? Tüm vatandaşlarımız gibi yürütmeye çalıştıkları basiretsiz politikayı bizler de gülerek ve hayretler içerisinde izliyoruz" diyen Halit Güleç, "Akıl hocaları kimse, acilen değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü her geçen gün biraz daha rezil oluyorlar" ifadelerini kullandı. 2014 yılında göreve geldikten sonra halkın, Yalova'nın öncelikli sorunları arasında gördüğü temizlik hizmetlerinde radikal kararlar alarak değişikliklere gittiklerini vurgulayan Güleç, şunları kaydetti:

"Göreve gelmeden önce yaptırdığımız ankette Yalova'nın sorunlarında ikinci sırada temizlik konusu vardı. Bu konuda radikal kararlar alarak uygulanmıştır. Başarılı olduk ve hep takdir gördük. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçiler kadroya geçene kadar temizlik hizmetlerimiz hem personel hem de araç olmak üzere kiralama yoluyla sürdürülmüştür. KHK sonrasında burada hizmet veren 161 personelimiz 2018 yılında Belediyemiz bünyesine dahil edilmiştir. Araçlar ise yine kanunların belirtmiş olduğu kapsamda ihale yapılarak kiralama yoluyla çalıştırılmaya devam edilmiştir."

FİRMA GEÇEN HAFTA UYARILDI

Yüklenici firmanın bu konuda daha önce de uyarıldığını belirten Güleç, "2018/ 304344 İKN 17.07.2018 tarihli 'Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli ile Cadde ve Sokakların Yıkanması, Süpürülmesi İçin Araç Kiralanması' hizmet alımı işiyle ilgili olarak işin başladığı 18.07.2018 tarihinden bugüne kadar araçların ihale şartnamesine aykırı durumlarının tespit edilmesine müteakip yüklenici firmaya gerekli ihtarlarda bulunulmuştur. Hatta bu aykırılıklar nedeniyle sözleşmeye istinaden firmaya parasal cezalar da kesilerek hak edişinden düşülmüştür. En son 21.02.2019 tarihinde kendilerine yollanan ihtarnamede araçların eksikliklerinin yanı sıra icra borçları nedeniyle araçların trafikten men edilmeye başlandığı, sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşmenin fesih edileceği kendilerine tebliğ edilmiştir" açıklamasında bulundu.

'FİRMANIN EKONOMİSİYLE İLGİLİ'

Şartnameye aykırı hareketlerinden dolayı defalarca firmanın birçok kez uyarıldığına dikkat çeken Güleç, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hizmet aldığımız firma sadece bize değil bölgede AKP'li belediyeler de dahil olmak üzere birçok belediyeye bu hizmeti vermektedir. Biz aldığımız hizmette aksamalar yaşamaya başladığımızda firmayı uyardık. Aynı aksaklıklar devam edince bu kez kendisine yazılı ihtarda bulunduk. İhalesini fesih etmek için yasal sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Araçların bağlanması olayı firmanın kendi ticari işleriyle, ekonomisiyle ilgidir ve Belediyemiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bugün eline fotoğraflar alarak Yalova Belediyesi'nin aracıymış ve bu yüzden bağlanmış gibi gösterilmeye çalışılan hiçbir araç Yalova Belediyesi'ne ait değildir, Yalova Belediyesi'nin borcuna istinaden bağlanmamıştır. Yapılmak istenen halkımıza yönelik siyasi manevra ve algı operasyonudur. Ancak vatandaşlarda karşılığı yok."

'EKİPLERİMİZ YER ALTI KONTEYNERLERİNİ BOŞALTTI'

Yer altı konteynerlerindeki çöplerin alınması için ayrı bir aracın kullanıldığını belirten Halit Güleç, iddialara şöyle yanıt verdi:

"Yalova Belediyesi olarak temizlik hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. 5 günlük bir süreçte ekiplerimiz 'yer altı konteyneri' diye tabir ettiğimiz konteynerlerin boşaltılmasında sıkıntı yaşadılar. Bu konteynerlerin aracı özel bir donanıma sahip. Araçta yaşanan sıkıntı nedeniyle çöpler tam boşaltılamamıştır. Araçları kiraladığımız firmaya yapılan uyarılar neticesinde sıkıntının giderilmesini sağladık ve yeni araç geldi. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlayarak tüm yer altı konteynerlerini boşalttılar."

YALOVA BELEDİYESİ'NİN FİRMAYA BORCU YOK

Belediye olarak firmaya borçlarının olmadığını belirten Meclis Üyesi CHP'li Halit Güleç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Firmanın borcunu Yalova Belediyesi'nin üzerine yıkarak Yalova Belediyesi'ni itibarsızlaştırmaya çalışmak gayretinde olanlar Belediyenin nasıl yönetildiğinden bihaber olduklarını net bir şekilde gözler önüne sermişlerdir. Halka anlatacak projesi olmayanların seçeceği tek yol karalamaktır. AK Parti de kendinden bekleneni yaparak her zaman olduğu gibi bu yolu seçmiştir. Bugün Yalova'yı yönetmeye talip olanlar aslı astarı olmayan bilgilerle halkı yanıltmaya bu yolla oy toplamaya çalışmaktadır. Ancak dün olduğu gibi bugün de halkımız bu oyuna gelmeyecek ve gereken cevabı yine sandıkta verecektir. Bu zamana kadar konuştukları her konuda baltayı taşa vurdukları gibi bu konuda da baltayı taşa vurdular. Acilen akıl hocalarını değiştirmelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Çünkü her söyledikleri yalanda biraz daha batıyorlar."



FOTOĞRAFLI