CHP'li Gülay Yedekci referandum çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL () - CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, hayır kampanyası için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Fatih'te ev ziyaretlerinde bulunan Yedekci, CHP Fatih İlçe Başkanı ve örgütüyle beraber kapalıçarşı esnafını da ziyaret etti.

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Kapalıçarşı, Mercan ve Tahtakale'de esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafla sohbet eden Yedekci, çarşı esnafının yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf gezisini tamamladıktan sonra Yeni Cami önündeki toplanan vatandaşlara referandumda "neden hayır" demeleri gerektiğini anlatan Yedekci, "Biz tek adamlığa karşıyız. Rejim değişikliğine hayır demenizi bekliyoruz. Ulu önder Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmanızı istiyoruz" dedi.



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