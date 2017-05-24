CHP'li gençlerden Gülmen ve Özakça'ya destek

Erhan TEKTEN-Süleyman KAYA/İSTANBUL,()-CHP İstanbul İl Gençlik Örgütleri, KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını ve KHK'ları protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı. Saat 20.00'da Bakırköy Meydanı'nda toplanan CHP'liler "Ölüm Değil, Çözüm İstiyoruz" yazılı pankartı açtıktan sonra oturma eylemi yaptı. Alkışlı protesto yapan grup, slogan attı. Şarkı ve türküler de söyleyen grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



OTURMA EYLEMİ YAPANLARIN YANINA GELDİ

Öte yandan oturma eylemi sırasında grubun içine giren bir sokak köpeği ilgi odağı oldu. CHP'li gençler aralarında gezen köpeğe sevgi gösterisinde bulundu.

(FOTOĞRAF)