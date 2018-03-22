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CHP'li Engin: İstanbullular Mevlüt Uysal'a sandıkta cevabı verecek

ANKARA, ()- CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın metroda birinci önceliğin Ak Parti’nin en fazla oy aldığı yerlere verileceği sözlerine tepki gösterdi. Engin, "İstanbullular bu...

CHP'li Engin: İstanbullular Mevlüt Uysal'a sandıkta cevabı verecek

ANKARA, ()- CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın metroda birinci önceliğin Ak Parti’nin en fazla oy aldığı yerlere verileceği sözlerine tepki gösterdi. Engin, "İstanbullular bu şantaja asla boyun eğmeyecek, seçimlerde bu ayrımcı ve partizan zihniyete yedi düvelden duyulacak Osmanlı tokadıyla sandıkta gereken yanıtı vereceklerdir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın sözlerine tepki gösterdi. Konuşmasında Ak Parti’nin partizan, ayrımcı ve ötekileştirici yönetim felsefesi ve hizmet anlayışını sürdürdüğünü ifade eden Engin, “Ülkemiz yaşamın her alanında AKP kadar partizan bir iktidarı bugüne kadar yaşamadı. İşte son örneği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atanmış belediye başkanı 'Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” diye buyurmuş' dedi.
'HER GÜN ANKET YAPTIRAN AKP’NİN BELLİ Kİ ETEKLERİ TUTUŞMUŞ'
Ak Partililerin yaptırdıkları anket sonuçları nedeniyle eteklerinin tutuştuğunu söyleyen Ergül, "Tüm sandık başı oyunlarına rağmen AKP yöneticileri seçimleri kaybedeceklerini anladıkları için, şimdi de İstanbullulara aba altından sopa göstererek, 'oy yoksa hizmet de yok' anlayışındalar" diye konuştu.
'İSTANBULLULAR OSMANLI TOKADIYLA CEVAP VERECEKTİR'
İstanbulluların bu şantaja asla boyun eğmeyeceklerini dile getiren Didem Engin, “İstanbullular seçimlerde bu ayrımcı ve partizan zihniyete yedi düvelden duyulacak Osmanlı tokadıyla sandıkta gereken yanıtı vereceklerdir” şeklinde konuştu.

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