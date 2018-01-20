CHP'li Demir, 'Vakıf üyeleri din dersine giriyor' iddiasını Meclis'e taşıdı

MUĞLA'da, 'Değerler Eğitimi' kapsamında bir vakfa üye kişilerin 'gönüllü öğretici' adı altında ortaokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girdiği iddiasını CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Meclis'e taşıdı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise "Bakanlığımız ve vakıf arasında protokol imzalandı. Okullarda tanıtım programı düzenliyor" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla'da ortaokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren 22 kişinin öğretmen olmadığı, bir cemaate üye olan kişilerden oluştuğu iddiasıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Milletvekili Demir, şunları kaydetti:

"Muğla'da bazı ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine okulda o branş öğretmeni olmasına rağmen 'gönüllü öğreticiler' adı altında bazı cemaat ve tarikatlara üye olan tam 22 kişinin girmeye başladığı iddia edilmektedir. Ayrıca bu kişilerin; düz devlet memurları, hemşire, mühendis, doktor, iş güvenliği uzmanı, akademisyen ve mesleği belli olmayan kişilerden oluştuğu öne sürülmektedir. Gördüğünüz gibi bu mesleklerin öğretmenlikle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Öğrenci velilerinin bu durum karşısında isyan ettiği ve birçoğunun bu okulların müdürlerine dilekçe ile başvuruda bulunduğu belirtilmektedir."

CHP'li Demir, Bakan Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Basına yansıyan Şahidi, Cumhuriyet, Türdü 100'üncü Yıl ve İMKB İlköğretim okullarında, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, branş öğretmeni olmasına rağmen 'gönüllü öğreticiler' adı altında bazı cemaat ve tarikatlara üye olan kişilerin girdiği doğru mudur? Bu tür okullarda Bakanlık olarak inceleme yapılmış mıdır? Bu insanlar kimdir? Hangi cemaat ve tarikatlara üyelerdir? Öğretmen olmadıkları halde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine nasıl girebiliyorlar? Bakanlık olarak araştırılmış mıdır? Bu kişilere herhangi bir ücret ödeniyor mu? Bağlı oldukları cemaat ve tarikatlardan bu dersler için ne kadar ücret alıyorlar? Bu tür skandalların olmaması için Bakanlık olarak ne tür önlemler alınmaktadır? Bahse konu olan iddiaların sıklıkla basın yayın organlarına yansımasına istinaden kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?"

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise iddialarla ilgili "Bakanlığımız ve Hizmet Vakfı arasında protokol imzalandı. Okullarda tanıtım programı düzenliyor. Vakıfta görevli öğretmenler tarafından öğrencilerimize 'Kültür, ahlak, büyüğe ve küçüğe saygı' gibi konular anlatılıyor. Tanıtımdan sonra veli izni ve öğrenci talebi olursa öğrencilere bu konular detaylı anlatılıyor" dedi.



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