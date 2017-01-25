CHP'li Cihaner: Hayır kazanacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, “Umutsuzluk yok. Ben hamaset diye de söylemiyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki hayır kazanacaktır. Ama bu süreçteki topluma maliyeti hepimizi ürkütüyor, ürkütmeli" dedi.

Antalya Barosu'nun Uğur Mumcu Özel Ödülü'nü alan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Antalya'da CHP teşkilatlarını da ziyaret etti. İlk olarak Muratşapa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden İlhan Cihaner, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye'nin bu kritik döneminde zaman kaybedeceğini belirten İlhan Cihaner, “Bu referandum sürecinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğu konusunda herkes hemfikir. Bu süreçte bizim görüşümüz amasız fakatsız hayır. Getirilmek istenen sistem sadece Cumhuriyet döneminin birikimlerini değil, bu topraklarda daha önce kurulmuş olan, medeniyet ve kültürü oluşturan ne kadar birikim varsa hepsini geriye götürecek bir değişim. Bu tartışmasız bir rejim değişikliği hatta rejimi de aşan yeni bir Türkiye tasarımı, toplum tasarımını getiren yeni bir sistem. Özellikle ilk üç madde etrafındaki tartışmalar nedeniyle rejim değişikliği olmadığı savunuluyor ama o maddelere dokunulmadan da rejim değiştirilebilir" dedi.

ŞİZOFREN SİYASET

Tartışmanın genellikle parlamentodan geçen 18 madde etrafında yapıldığına değinen Cihaner, “Ama Türkiye'deki hemen hemen tüm yasaların değişmesi gerekecek. Çünkü idari teşkilatımız baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor. Bu inanılmaz bir maliyet getirecektir. Türkiye'nin çok ciddi bir güvenlik ve terör sorunu var ve tam da bu sorunlar tepe yapmışken Türkiye tüm bürokrasisini ve nasıl çalışacağını değiştirecek. Yine ekonomiyle ilgili ufukta kriz görünürken, dolar bir türlü zaptedilemiyorken tüm ekonomik kadroları ve belirleyici konumlardaki kurumların yapıları değiştirilecek. Dış politika, göçmen sorunu öyle. Türkiye'ye kısa vadede birkaç yıl belki ama uzun vadede belki geleceğimizi kaybettirecektir. Türkiye'yi böyle bir belirsizliğe mahkum etmek tam anlamıyla şizofren siyasettir" dedi.

'Evet verirseniz terör sona eğer vermezseniz terör devam eder' gibi bir tehditle, terörle referandumun sonucunu paralel şekilde değerlendirmenin kabul edilebilir olmadığını belirten İlhan Cihaner, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bu yöndeki sözlerine de tepki gösterdi. Cihaner, “Eğer ellerinde terörü, ölümleri durdurmak için hangi yetki var veya yoksa bunu kamuoyuna açıklasınlar. Ya da evetle hayırın terörle neden-sonuç ilişkisini açıklasınlar. Terörden rahatsızlık kaygı duyan yurttaşların bilinçaltında eveti haklılaştırmak için 'evet verirseniz terör sona erer hayır verirseniz terör devam eder' demek bence ahlaksız bir tehdittir" diye konuştu.

HAYIR KAZANACAK

Son zamanda yaşanan en büyük sorunun kanunlar hiyerarşisi, hukuk devleti algısının ortadan kaldırılması olduğunu aktaran İlhan Cihaner, “Bakın sürekli söyledikleri bir şey var '100 yıllık pranga, 200 yıllık hesap', bir davadan bahsediliyor. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Bir dönem Fethullahçılarla birlikte söylüyorlardı, 'aynı menzile gidiyoruz' diye. O menzilin ne olduğunu biliyor muyuz, Türkiye'de bunu açıkça söyleyen kimse var mı? Bunlarla birlikte değerlendirildiğinde değişikliğin Türkiye'nin yararına olmayacağı, hele hele dezavantajlı grupların yararına olmayacağı çok açık" dedi.

Cumhurbaşkanının devletin tüm olanaklarını, parasını evet için harcayacağını da dile getiren Cihaner, “Bu adil midir, adaletli midir? Bunu aslında AKP'ye destek veren yurttaşlara sormak lazım. Birileri kendi cebinden harcayıp kampanyalarını yürütecek ama onların verdiği vergilerle diğerleri evet için çalışacak ama ona rağmen başaracağız. Umutsuzluk yok. Ben hamaset diye de söylemiyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki hayır kazanacaktır. Ama bu süreçteki topluma maliyeti hepimizi ürkütüyor, ürkütmeli" diye konuştu.

İlhan Cihaner, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından İl Başkanlığı ve Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

AHMET ŞIK'IN ANNESİNE ZİYARET

İlhan Cihaner, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık ve Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç edilen öğretim üyesi kardeşi Bülent Şık'ı evlerinde ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa ve Konyaltı ilçe başkanları ve bazı yöneticilerin de katıldığı ziyarette Cihaner, Ahmet Şık'ın annesi ve kardeşine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son yıllarda ülkemizin yetiştirdiği en cesur ve bir dönem hiç kimsenin yazmadığı şeyleri yazmaya cesaret eden, öngörülü, Uğur Mumcu gazeteciliğini devam ettirdiğini belirttiği Ahmet Şık'ın tutuklu ve cezaevinde olduğunu belirten İlhan Cihaner, "Üstelik de adeta aklımızla alay eder gibi Ahmet Şık'ın tutuklanma gerekçeleri arasında Fethullahçılık var. Oysa o Ahmet Şık herkes Fethullahçı yapılanmanın o hukuk dışı işlerini yürütürken bu yapıyı deşifre eden, onunla gazeteci olarak mücadele eden, hukukdışı yüzlerini kamuoyuna ulaştırmaya çalışan biriydi. Ben de Ahmet'i eskiden beri tanırım, gazetecilik faaliyetlerini, bizim de en zor zamanımızda kamerasını, kalemini bizlere uzatmıştır. Hem moral vermek için hem yanında olduğunu belirtmek için Antalya il başkanımız, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçe başkanlarımızla ziyaret ettik. Umarım ki bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Aynı akıldışı, hukukdışı mekanizma Bülent'i de işinden etti. Sadece barış isteyen bir bildiriye imza attığı için görevinden ihraç edildi. Ayrı bir hukuksuzluk da orada işliyor" dedi.

Ahmet Şık'ın bugün 2 günü gözaltı olmak üzere cezaevinde 28'inci günü olduğunu belirten Fatma Şık, "Ama bizi hiç bırakmayan partililer, sivil toplum hepsine teşekkür ediyorum. Onların manevi desteğiyle ayakta durmaya çalışıyorum. 2 çocuğumun da yaptığı hiçbir şey yanlış değil, hepsi doğru. Onlara bu zulmü reva görenler utansın. Onlar girecek Silivri'ye" diye konuştu.

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