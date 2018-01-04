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CHP'li Canpolat: Bu bir operasyondur

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat burada...

CHP'li Canpolat: Bu bir operasyondur

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat burada bir açıklama yaptı.
"Bu bir operasyondur" diyen Canpolat şunları söyledi: Bu artık CHP'nin kurumsal kimliğine yöneltilmiş operasyonun devamıdır. Ataşehir'den sonra Beşiktaş'ta yarın belki başka belediyelerde, Ak Parti'nin İstanbul'da çöküşe geçmesiyle birlikte belediyelerimize yöneltilmiş siyasi bir saldırıdır. Biz belediyelerimize, partimize yönelik her türlü saldırı karşısında, yüzde 83'e yakın verilen halkın oylarına sahip çıkmak için buradayız. Siz belediye başkanlarımızı görevden alarak, itibarsızlaştırmaya çalışmanız beyhudedir.

(FOTOĞRAF)

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