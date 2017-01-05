CHP'li Cankurturan: MHP'lilerin ne kadar milliyetçi olduklarını göreceğiz

Utku BOLULU/İZMİR, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, anayasa değişikliği oylamasında milletin iyiliğini düşünen AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin 'Hayır' oyu vermesini beklediklerini söyledi. Cankurtaran, "İkinci etapta, referandum kısmında biz MHP'li vekillerin de seçmenlerin de ülkelerini ne kadar sevdiklerini, ne kadar milliyetçi olduklarını göreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. Ankara'dan İzmir'e geldiği uçağın olumsuz hava koşullarından dolayı rötar yapmasıyla basın toplantısına 1 saat geç gelen Cankurtaran'a, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven de eşlik etti. Cankurtaran ilk olarak, OHAL'in üç ay daha uzatılmasına konusuna değindi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "OHAL uygulamasına ihtiyacımız var" sözlerine dikkat çeken Cankurtaran, "Bu ülkenin OHAL'e değil, huzura ihtiyacı var. OHAL'e ihtiyacı olan AKP'dir. Çünkü OHAL'i bir sopa gibi muhaliflerin üstünde kullanmaktadır. Güvenlik getirecek denilen OHAL döneminde tarihin en kanlı terör saldırıları meydana gelmiş, şu ana kadar 204 insan ölmüş, 767'si yaralanmıştır. OHAL, ülkede gerilimi arttırmış, ekonomiyi daha da bozmuştur. Bu durum terörü tırmandırabilir. O zaman buradan hükümete sesleniyoruz. Terörü engelleyemeyecekse OHAL kimin işine yaramaktadır? Sırf sizi eleştiren insanları rahat hapse atmak için kaldırmayı düşünmediğiniz OHAL, Türkiye'de gerilimi büyütmekte ve terörün ekmeğine yağ sürmektedir. İnsanların birbirine bu kadar düşman gözüyle baktığı bir başka dönem görülmedi. OHAL'den ve hükümetten aldıkları destekle AKP yandaşları, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada istedikleri gibi hakaretler savurmakta, sanki amirleriymiş gibi kolluk güçlerine ve savcılara 'Şunu da alın, bunu da yakalayın' diye telkinde bulunmaktadırlar. İşin acı tarafı dedikleri de kısa sürede yerine getirilmektedir. Sürekli olanın bitenin ardında adı konmayan bir üst aklın olduğunu söyleyenlere sesleniyorum. Ülkeyi ne olduğunu bilmediğimiz bir üst akıl değil, AKP'nin akılsızlığı bu hale getirdi. Bu akılsızlığa bir dur demedikçe daha çok canlar yanacaktır" dedi.

Yabancı medyada, Reina'daki katliamı gerçekleştiren terörist gibi, Suriye ve Irak'ta 2 ila 4 bin arasında Orta Asya kökenli cihatçı teröristin bulunduğunun iddia edildiğini dile getiren Cankurtaran, "AKP döneminde, sırf Esad gitsin diye cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye'ye girmelerine ve iki ülke arasında mekik dokumalarına izin verildi. Ancak verilen bu rakamlar halihazırda Suriye'de olanlardır. Peki Suriye'ye ya da Irak'a gitmek için Türkiye'ye gelen ama sonra burada kalmaya başlayan veya Suriye'den Irak'tan dönüp Türkiye'de yaşamaya devam eden cihatçı teröristlerin sayısı nedir? Bu konuda bir bilgi var mıdır? Reina'daki katliamdan neredeyse dört gün sonra katilin ismini daha yeni belirleyebilen AKP hükümetinden bunu bilmesini beklemek zordur. Ancak kesin olan bir şey vardır. Dediğimiz gibi ortada ne olduğunu bilmediğimiz bir üst akıl değil, AKP'nin akılsızlığı vardır" diye konuştu.

"SOYLU, TEK KANALLI DÖNEMİN MASALCI TEYZELERİ GİBİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemini yaşadığı, 2002'den beri gerilemenin bittiği şeklindeki sözlerini de değerlendiren Cankurtaran şöyle devam etti:

"Soylu, tek kanallı dönemin çocuklara uyku saatinden önce masal okuyan masalcı teyzeleri gibi. Ancak masallar bile söylediklerinin yanında daha gerçekçi kalıyor. Daha geçenlerde yağıştan dolayı günlerce elektrik alamadık. Gebze Dilovası Sanayi Bölgesi'ne beş gün boyunca elektrik verilemediğinden üretim durma noktasına geldi, zarar 300 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Böyle güç mü olur? Türkiye'yi resmen çökerttiler."

Reina katili henüz yakalanmamasına karşın laikliğe vurgu yapan iki gencin tutuklandığını, bu gençlerin İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı tarafından Terörle Mücadele Şubesi'ne bildirildiğini söyleyen Cankurtaran, "Düşünün 39 kişinin katili daha tespit edilememişken İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele polisini laikliği savunma çağrısı yaptılar diye iki genci yakalamaları için görevlendirmiştir. Bu olay, CHP'nin, polisin ve istihbaratın, AKP'nin muhaliflerinin peşinde koşmaktan asıl işleri olan terörle mücadeleye yoğunlaşamadığı yönündeki tezinin de kanıtı olmuştur. İki genci polise ihbar eden İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden her gün hakaretler, katliam tehditleri savuran ve birçoğu AKP trolü olan hesaplar karşısında neden ses çıkarmamaktadır. Bu ülkede laiklik bayrağı sonsuza kadar dalgalanacaktır" dedi.

"NE KADAR MİLLİYETÇİ OLDUKLARINI GÖRECEĞİZ"

Cankurtaran, basın mensuplarının sorusu üzerine anayasa değişikliğinin TBMM'deki oylaması, kabul edilmesi durumunda CHP'nin referandumla ilgili görüşlerini dile getirdi. TBMM'deki oylama konusunda AK Parti ve MHP milletvekillerine yönelik açıklama yapan Cankurtaran, "Dileğimiz AK Parti ve MHP'den vicdanı olan, 90 yıllık parlamenter sisteme, Atatürk ilkelerine, Anayasa'nın ilk dört ilkesine saygısı olan, milliyetçi olan, milletin iyiliğini düşünen vekillerin, ilk etapta Meclis'te 'Hayır' demesini. Referandum süreci için de yapacağımız kampanyanın hazırlığını yaptık. Ancak gönül ister ki Meclis'ten bu geçmesin. İkinci etapta referandum kısmında biz MHP'li vekillerin de seçmenlerin de ülkelerini ne kadar sevdiklerini, ne kadar milliyetçi olduklarını göreceğiz" diye konuştu.

Cankurtaran, toplantının son bölümünde Gezi Parkı olayları döneminde 4 yıl önce, 14 yaşındayken polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın doğum günü olduğunu hatırlattı. Yaşasaydı Berkin Elvan'ın 18 yaşında olacağını belirten Cankurtaran, "Berkin'i 14 yaşında aramızdan alan merhametsizler, değil ülkeye kendi yüreklerine bile merhamet duyacak değiller. Yüreği büyük bedeni küçük evladımızın ruhu şad olsun" dedi.

CHP Gençlik Kolları yöneticileri, Cankurtaran'a Berkin Elvan'ın bir fotoğrafını hediye etti.



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