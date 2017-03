CHP'li Böke: Dilerdik ki hayır diyenlere terörist damgasıyla ortaya konan gerçeği de aynı sesle dillendirseydi

Aliye ULUSOY/ ANKARA () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa’ya gelirim" açıklamasına ilişkin, " Dilerdik ki Türkiye dışında yaşananlara kabartıkları göz ve kulak Türkiye içinde bugün hayır diyenlere yaşatılıyor olan terörist damgasıyla ortaya konan gerçeği de aynı gözle aynı kulakla aynı sesle dillendirseydi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK Toplantısı sonrası Türkiye gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Selin Sayek Böke,8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin " Türkiye'de kadın olmak zor. Türkiye'de kadın olmak ne yazık ki hayatın her alanında ve hala var olmak için mücadele etemeyi gerektiriyor. Ekonomik hayatta var olabilmek için, toplumda özgür bir birey olarak varlığınızı gösterebilmeniz için doğrudan kadın olmaktan kaynaklı ayrımcılıkla, eşitsizlikle şiddetle başa çıkmak için bir mücadele vermek gerekiyor. Türkiye'de kadın olmak nasıl diye sorarsanız istatistikler biz kadınların yaşadığı günlük gerçeği maalesef çok somut bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye 144 ülke arasında eşitsizliğin en çok yaşandığı ülke arasında 15. sırada. Kadının ekonomiye katılımında Türkiye 144 ülke arasında 129. sırada. Türkiye'de kadın olmak demek hala eğitime erişmek için okuyabilmek için mücadele etmek anlamına gerliyor. Kadının eğitime erişiminde Türkiye 144 ülke arasında 109. sırada. Kadının siyasete katılımında Türkiye 144 ülke arasında 113. sırada. Türkiye'de her 2 kadından 1'i aile içi şiddet yaşıyor. Eşit olmayan tablo esasında siyasi tercihlerden kaynaklanıyor. İktidarda olanların kadına insana dair bakış açısından ve bu bakış açısını politikalarla hayatımıza yansıtmalarından kaynaklanıyor " diye konuştu.

"MECLİS'İN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRANLAR TÜRKİYE'NİN HAYRINDA BİRLEŞEN MİLYONLAR DEĞİLDİR"

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke referandumu hatırlatarak, "Hem hayır hem evet diyecek olanlar bu memleketin evladıdır. Bizim için hepsi eşit değerdedir" dedi. Seli,n Sayek Böke konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye'ye anlatacak bir gelecek hikayesi kalmayanlar son çare korkuya ve korkutmaya başvuruyorlar. Geçtiğimiz günlerde şu karanlık ve kışkırtıcı ifade kullanıldı, 15 Temmuz gecesi F16 'tılarla bomba yağdıranlar bugünün hayırcılarıdır dendi. Çok açıkça ifadede etmek gerekiyor. Bu ifadenin kendisi açıkça bölücülüktür. Bu sözlerin devleti temsil etmesi gereken birinin ağzından çıkması tarihe geçicek bir hatadır. 2010 referandumundan sonra o referandumda hayır diyenler darbecidir denmişti. Oysa sonradan gördük ki o referandumda evet diyenler hepimizin tepesine bomba yağdırdılar. Bir darbe girişiminde bulundular. 15 Temmuz'da Meclis'in bu milletin üzerine bomba yağdıranlar bugün Türkiye'nin hayrında birleşen milyonlar değildir. Bizzat bugün hayır diyenleri darbecilikle suçlayanların bilerek isteyerek aracı olarak devlete ve orduya yerleştirdikleri hainlerdir. Hem hayır hem evet diyecek olanlar bu memleketin evladıdır. Bizim için hepsi eşit değerdedir . Bugün Türkiye'nin hayrında kimler birleşiyor biliyor musunuz ? Bugün hayır diyenler , siz FETÖ tarafından güya kandırılırken, sizi ısrarla uyaranlardı. Siz devleti ele geçirmek için terör örgütüne bu devleti teslim ederken sakın ha yapmayın diye ısrarla sizi uyaranlardı. Sizin FETÖ ile kumpas davalarıyla hapsettiğiniz vatan sever askerler ve aydınlar. Bugün hayır diyenler siz bir başka terör örgütüyle al gülüm ver gülüm müzakere yaparken şehirler bomba yığınağına dönüşürken göz yumarken buna yapmayın diyenler. Bugün hayır diyenler evladını Türkiye'de PKK'ya Suriye'de IŞİD'e şehit veren anneler. Bugün hayır diyenler sizin rant düzenizle işletmekte ısrar ettiğiniz madenlerde can güvenliği olmayan ölüme terk ettiğiniz madenciler ve aileleri. Bu insanları kendi siyasi hırsınız için ve kendi çıkarlarınız için terörist ilan etmeye Türkiye'yi böyle bölmeye hiçbirinizin hakkı yok. Şunun bilinmesini istiyoruz hem hayır hem evet diyecek olanlar bu memleketin evladıdır. Bizim için hepsi eşit değerdedir."

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP OLMAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU EN İYİ BİZLER BİLİRİZ"

Selin Sayek Böke, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumunu değerlendirdi. Böke şu ifadeleri kullandı: "Almanya'nın ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı bir tutumu oldu. Bu tutumla ilgili ortaya çıkan yanlışı kuvvetle ifade ettik. İfade özgürlüğüne sahip olmamanın ne demek olduğunu en iyi bizler biliriz. İfade özgürlüğünün kısıtlayanı olmayı da en iyi AKP bilir. Bu kısacık referandum sürecine bir bakalım ve anımsayalım, mitinglerimizin yasaklanmasından biz biliyoruz, terörist ilan edilmekten bunu biliyoruz, hakkımızda açılan sayısız soruşturmadan biz bunu biliyoruz. Gençlerimizin attıkları Tweet yüzünden mahkeme kapılarında süründürülmesinden ve tutuklanmasından bunu biliyoruz. İktidarın hoşuna gitmeyeni yazdı diye işinden edilen hapse gönderilen gazetecilerden biz bunu çok iyi biliyoruz. "

"GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN DAHA SAMİMİ VE DÜRÜST BİR SİYASETE GEÇMELERİDİR"

Selin Sayek Böke'nin , gazetecilerin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'ı yalnız bırakmayaklarını gerekirse Avrupa'ya birlikte gidebileceklerini söyledi. Sayın Baykal Almanya krizinin ardından programını iptal etmişti. Dün Nihat Zeybekçi bir programa katıldı Almanya'da bununla ilgili değerlendirmeniz nedir ? " sorularına yanıtı şöyle: " Eski Genel Başkanımız her CHP'linin yapacağı gibi ilkesel bir tutumla hareket etmiştir. Gönlümüzden geçen Türkiye'de bütün siyasilerin aynı ilkesel tutumu sergileyecekleri daha samimi ve dürüst bir siyasete geçmeleridir. Gönlümüzden geçen bütün muhalalet partilerinin hem Türkiye'de hem dünyada ifade özgürlü için gereken cevabı gerektiği zaman vermeleridir. Dilerdik ki (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) Türkiye dışında yaşananlara kabartıkları göz ve kulak Türkiye içinde bugün hayır diyenlere yaşatılıyor olan terörist damgasıyla ortaya konan gerçeğide aynı gözle aynı kulakla aynı sesle dillendirseydi."