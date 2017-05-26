CHP'li Bircan'dan Orman Genel Müdürlüğü'ne Saros Körfezi tepkisi

EDİRNE, () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi Saros Körfezi kıyısındaki Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ile Özel Koruma Bölgesi ilan edilen ormanlık alanlar, açılan kalker ve taş ocakları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına tepki gösteren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, konuyu meclise taşıdı.

Keşan İlçesi'nin Mecidiye Köyü'nün Saros Körfezi kıyısındaki ormanlık alan 2006 yılında Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi', 2010 yılında ise 'Saros Körfezi Özel Koruma Bölgesi' olarak ilan edildi. Buna rağmen Türkiye ve dünyadan dalış yapmak için grupların akın ettiği Saros Körfezi'nde denize yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan ormanlık alanlarda taş ve kalker ocakları art arda açılmaya başlandı. Saros'un yeşil kıyıları, ormanlık alanları tahrip edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mart ayı başında bölgedeki kalker ocakları için, 'ÇED raporu gerekli değildir" kararı verdi.

Bu karar üzerine Saros Körfezi Mecidiye Turizm ve Çevre Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, avukat Bülent Kaçar aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvurdu. Mahkeme, verdiği ara kararda 'ÇED raporu gerektiği' yönünde ara karar verdi. Dava devam ederken, bazı firmalar aynı bölge deniz kıyısında ormanlık alanda iki yeni kalker ocağı açmak için bakanlığa başvurdu.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Bakanlık şimdiye kadar, başvuruya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Saros Körfezi'ndeki tahribatın medyada gündeme gelmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü, 13 hektarlık alana genelgeden önce izin verildiği savunmasını yaptı. Açıklamaya CHP Edirne Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Erdin Bircan tepki gösterip, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Bircan, şunları söyledi:

"Saros konusunda açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü aklımızla alay etmeye çalışıyor, galiba başka bir yerden bahsediyor. Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Mecidiye'de 13 hektarlık ormanlık alanının katledilmesine onay verildiğini açıklıyor. 16 Mart'ta aynı bölge için yine bir 'ÇED gerekli değildir' kararı çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'ÇED gerekli değildir' raporu için uygun görüş verdiği Astürk Madencilik'in kalker ocağı uygulama sahası 20,70 hektar, yeni süreci başlayan Aydemir Ayhan'ın kalker alanı 13,91 hektar. Genel Müdüre soruyorum nerede 13 hektar? Açıklamada taş ocaklarının önceden açıldığını söylüyor müdürlük. Peki soruyorum daha önce açılan taş ocaklarını CHP mi açtı? O onayları veren bugün de bakan olan Veysel Eroğlu ve AKP hükümetleriydi. Orman Genel Müdürlüğü aklımızla alay etmekten vazgeçip, görevinin ormanları ranta peşkeş çekmek değil, ormanları korumak olduğunu hatırlasın."

Orman Genel Müdürlüğü'nün '3 Mart 2014 tarihli genelgeye göre deniz öngörünümüne 5 kilometreye kadar olan alanlarda ilk izin müracaatlarına izin verilmemektedir' denmesine rağmen, bahse konu olan kalker ocağına izin verildiğini kaydeden Erdin Bircan, "Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile kendini yalanlıyor. Açıklamada, ' Edirne'de 17 hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları yapılmıştır' diyor ancak tüm Edirne'de taş ocakları ile yok olan alanlara bir tane bile ağaç dikildiğini görmedik. Orman Genel Müdürlüğü'nün orman katliamını savunmasının açıklanabilir bir tarafı yoktur" dedi.

CHP Milletvekili Erdin Bircan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu'a yanıtlaması için verdiği yazılı önergede, şu soruları yöneletti:

"Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasındaki 13 hektar hangi alanı kapsamaktadır? Orman Bölge Müdürlüğü'nün de onay verdiği Astürk Madencilik'in 20,70 hektar alana açmak istediği kalker ocağını bu açıklamayı yaparken unutmuş mudur? Orman Genel Müdürlüğü'nün, '3 Mart 2014 tarihli genelgeye göre deniz öngörünümüne 5 kilometreye kadar olan alanlarda ilk izin müracaatlarına izin verilmemektedir' denmesine rağmen Astürk Madencilik'in kalker ocağı için nasıl izin verilmiştir? Açıklamada önceden açıldığı iddia edilen taş ocakları AKP döneminde açılmamış mıdır? Açıklamada 17 hektar rehabilitasyon yapılan alan nerelerdedir? Bu anlara ne zaman, ne kadar ağaç dikilmiştir? Yok olan ormanlar yerine kaç yılda gelecektir?"

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