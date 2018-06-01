CHP'li Biçer, sağlıkçılar için 'çılgın çoraplar' giydi

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, 4 doktordan 1'inin intiharı düşündüğünü, 5 doktordan 1'inin ise depresyon tedavisi gördüğünü iddia etti. Sağlık çalışanlarının sağlığına dikkat çekmek isteyen CHP'li Biçer, 'Çılgın Çoraplar' etkinliği kapsamında birbirinden farklı çoraplar giydi.

Tıp doktoru olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sağlık çalışanlarının zihinsel ve ruhsal sorunlarına dikkat çekmek için dünya genelinde yapılan 'Çılgın Çoraplar' etkinliğine destek verdi. İki ayağına farklı çoraplar giyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Biçer, her 4 doktordan 1'inin intiharı düşündüğünü, 50 doktordan 1'inin intihara teşebbüs ettiğini, 5 doktordan 1'inin depresyon tedavisi gördüğünü öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının ruh sağlığına dikkat çekmek istediklerini dile getiren Dr. Biçer, "Sağlık çalışanlarının üzerinde performans sisteminin uygulanması nedeniyle yoğun bir baskı var. Her şey ticarete dönüştü. İnsan sağlığını birinci planda tutmak üzere eğitim almış hekimler bu sisteme uyum sağlamakta güçlük çekiyor. Hekimlerin giderek artan intihar oranları rakamlarla belli. Sağlık Bakanlığı'ndan bu rakamları istediğimizde sağlıklı verilere ulaşamıyoruz. Çeşitli kuruluşların yaptığı araştırmalarda antidepresan kullanımının arttığını görüyoruz. Doktorlar işe gelirken mutlu gelmiyor" diye konuştu.



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