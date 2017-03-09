CHP'li Biçer hamur açtı, gözleme yaparak sattı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Kadın Emeği Pazarı'ndaki kadınlarla birlikte hamur açtı, gözleme yapıp sattı. Kadın işsizliğin arttığına dikkat çeken Biçer, evini geçindirmek için pazarda çalışan kadınları kutladı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Akhisar'da kurulan Kadın Emeği Pazarı'ndaki kadınlarla bir araya geldi. Evlerinin geçimine katkı sağlamak için kış boyunca gözleme yapıp satan kadınlara, CHP'li Tur Yıldız Biçer de yardımcı oldu. Tezgahın başına geçen Biçer, hamur açtı ve gözlemeleri pişirdi. Gözlemelerin satışını da yapan Biçer, "Bütün bir kış boyunca geçimlerini sağlayan kadınlarımızın iradeleri, azimleri ve kararlılıkları hepimize örnek olmalı. Son iki yılda yani fiili başkanlık döneminde ülkemizde işsizlik arttı. Ancak kadın işsizliği daha fazla arttı. Kadınlarımızın üretime eşit oranda katılabilecekleri ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir Türkiye için çalışıyoruz. Her alanda onlara destek olacağız" diye konuştu. CHP'li Biçer, bir süre kadınlara yardım ettikten sonra ayrıldı.

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