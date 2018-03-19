CHP'li Biçer'den ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan kampanyaya destek

Nermin UÇTU/MANİSA, () - CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına dikkat çekmek için başlatılan 'acıyı hisset' kampanyasına destek verdi. Biçer, ALS hastası Ali Rıza Aslan'ın sosyal medya üzerinden meydan okumasına 3 acı biber yiyerek, karşılık verdi. Acı biber yediği videoyu sosyal medyadan paylaşan Biçer, CHP'li vekiller Eren Erdem, Mahmut Tanal ve Tuncay Özkan'a destek olmaları için meydan okudu.

İzmir'de yaşayan ALS hastası Ali Rıza Aslan, hastalığa karşı farkındalık oluşturulması için bir süre önce başlatılan 'acıyı hisset' kampanyası kapsamında, CHP Manisa Milletvekili Biçer'e sosyal medyadan meydan okudu. Biçer, Aslan'ın meydan okumasını karşılıksız bırakmayarak, 3 acı biber yerken, çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'li Biçer, partisinin 3 milletvekiline de destek olmaları için meydan okuyarak, "Bu ay ALS farkındalık ayı. İzmir'den ALS hastası sevgili Ali Rıza Aslan bana meydan okumuş. Bu meydan okumayı görüyorum ben de ve bu acı biberleri yiyerek ALS hastalarının bütün acısını paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Bende buradan partimizin İstanbul Milletvekilleri Eren Erdem ve Mahmut Tanal ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a meydan okuyup, onların da acı biber yiyerek ALS hastalarının acılarını paylaşmalarını ve bunu videoya çekip paylaşmalarını istiyorum" dedi.

ALS hastalarının sorunlarının araştırılması ve çözüm bulunması için çağrıda bulunan CHP'li Biçer, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ALS hastalarına ve yakınlarına karşı sosyal devlet ilkesinden hareketle çözüm sağlayıcı unsurları harekete geçirmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının planlanmasında ALS hastanelerinin kurulması, ALS sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının ve niteliklerinin arttırılması yer almalıdır. Ayrıca, aile hekimliği uygulamalarında ALS hastalığına karşı toplumun bilinçlendirilmesi öncelikli olmalıdır. Doktorların, sağlık personelinin ALS hastalığı konusunda yeterliliklerini arttırıcı eğitim programları uygulamaya konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ALS hastaları için 7/24 sürekli bakım hizmeti veren birimler oluşturulmalıdır. ALS hastalığının bilinen bir tedavisinin olmaması, destekleyici tedavi hizmetlerini önemli kılmaktadır. ALS hastalarına verilecek destekleyici tedavi hizmetlerinin sağlık kuruluşlarında sistemli ve planlı bir şekilde sunulması, hastaların yaşamlarını daha nitelikli şekilde devam ettirmesi ve hastalığın etkilerinin azaltılması açısından fayda sağlayacaktır."



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