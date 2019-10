CHP'li belediye başkanları İzmir'de toplanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 21-22-23 Kasım tarihlerinde İzmir'de belediye başkanları çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi. Torun, "Çalıştayda belediye başkanlarımızın daha çok görüş ve önerileriyle, belediyedeki sorunların çözümünü konuşacağız" dedi.







CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, geçen aylarda Afyonkarahisar'da yapılan belediye başkanları çalıştayında sorunların dile getirildiğini belirtti. Torun, İzmir'de yapacakları çalıştayda belediye başkanlarının daha çok görüş ve önerileriyle, belediyelerdeki sorunların çözümünü konuşacaklarını kaydederek, "Ayrıca belediye başkanlarımızı bilgilendirme adına bazı çalışmalarımız da olacak. Afyon toplantımızda olduğu gibi İzmir’de de çok geniş katılımlı ve oldukça büyük bir toplantı yapacağız. Gündemde olan yeni yerel yönetimler yasası ile ilgili belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız" dedi.







'KARDEŞ BELEDİYE UYGULAMASI'



Çalıştayda ekonomisi daha büyük olan CHP’li belediyelerin CHP’li küçük ekonomili belediyelere yardımının da konuşulacağını ifade eden Torun, "Bizim kardeş belediye uygulamamız var. Kardeş belediye uygulaması çerçevesinde de zaten belediye başkanlarımız orada. Biz de kendilerine bildirdik, hangi belediye hangi belediye ile eşleşti. Orada da zaten bir araya gelip, kendi aralarında bu konuyu görüşecekler" şeklinde konuştu.







'CHP’Lİ BELEDİYELERE KAMU KAYNAKLARI KAPALI'



CHP’li belediyelerin baskı altında olduğunu söyleyen Torun, "Şu anda CHP’li belediyelerin dışında hiçbir yerde müfettiş bulamazsınız. CHP’li belediyelere tüm kamu kaynakları ve imkanları kapalı. Maalesef şu anda geçmişte olduğu gibi bugün de o ayrıştırıcı dili ve anlayışı her alanda ve her yerde görmek mümkün. Ama biz asla şikayet etmiyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim vatandaşımız belediyelerimizin durumunu gayet iyi biliyor, belediye başkanlarımız her türlü soruna rağmen vatandaşlarımızın sorununu çözmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.