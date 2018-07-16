CHP'li Beko'dan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tepkisi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasıyla, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasına tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasıyla, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasını eleştirdi. Açıklamaya, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve partililerin yanı sıra, sendika temsilcileri de katıldı. Asgari ücret konusundaki yetkinin meclise ve işçi sendikaları konfederasyonlarına verilmesi ve asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çekilmesi gerektiğini savunan Beko, "Zamanında 'iki sendikaya birden üye olabilirsiniz' diyenler, böylelikle sendikal örgütlenmenin önünü açtığını iddia edenler, şimdi tek bir sendika temsilcisinin bile fikrini almadan, milyonlarca işçinin, emekçi ailesinin sofrasına girecek ekmeği keyfilikle belirleyecek noktaya geldi. Yeni haliyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesi, sendikal özgürlüklere en ağır darbelerden biri ve emekçinin, emekçi ailelerinin, ücretle geçinenlerin kaderinin saray sakinlerinin lütfuna bırakılması demektir" diye konuştu. Beko, asgari ücretteki gelir vergisi uygulamasının kaldırılması, altı ayda bir zam yapılması ve 1 Ocak 2019’da, 2 bin 200 TL asgari ücret alınması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda gelecek dönemde mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

'MİLLETİN MECLİSİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAKTIR'

Söz konusu düzenlemenin milletin meclisini devre dışı bırakmak anlamına geldiğini belirten Beko, şöyle konuştu:

“Ülkenin gündeminden ve milletin gözünden kaçırarak saray odalarında iş çevirmektir. Kararname ile haklara dair düzenleme yapmak bir hukuksuzluktur. Hakların açık gaspıdır. Yasamanın yetkisinde olması gereken hukuk yaratma gücü çerçevesinde, olması gereken TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun bu alanda yetkilendirilmesidir. Aksi, hukukun arkasından dolanmaktır. Mutfaklar yangın yerine dönmüştür. Ceplerdeki delik büyümektedir. Enflasyon durdurulamamaktadır. Emekçilerin zar zor doydukları ücretleri her geçen gün erimektedir. Yeni düzende kimse yoksulluğu tartışamaz hale getirilmek ve emekçiler açlığa mahkum edilmek istenmektedir. Açlıkla terbiye edilmek istenen emekçiler bu düzeni kabul etmeyecektir."



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