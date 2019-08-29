CHP'li Bayır'ın kitabının geliri, eğitim bursu olacak

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Benim En Güzel Hikayem, Hayatım' adlı kitap yazdı. Eylül ayında 30 TL'den satışa çıkarılacak, 365 sayfalık kitabın geliri, Tacettin Bayır'ın eşi Tülay Bayır'ın koordinasyonunu yaptığı 'Kır çiçekleri' adlı eğitim bursuna aktarılacak.

CHP'nin İzmir örgütünde uzun yıllar çalıştıktan sonra il başkanlığı da yapan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, çalışmalarına 2 yıl önce başladığı 'Benim En Güzel Hikayem, Hayatım' adlı kitabını tamamladı. Bayır'ın 365 sayfalık otobiyografi kitabı, Eylül ayında 30 TL'den satışa çıkarılacak. CHP'li Bayır, hayat hikayesini yazma amacını şöyle anlattı:

"Meslek lisesinde hayat hikayemi anlattığım öğrencilerin çoğunun hayattan bir beklentisi kalmamıştı, geleceğe dair hayalleri yoktu ve karamsarlardı. Ben hayatımı anlatınca ertesi gün yine çağırdılar yine gittim. Kiminin anne ve babası ayrılmış kimi ailesini kaybetmiş kimi çeşitli sebeplerden hayata küsmüş. Bana, 'İntihar edecektim sizin hayatınız bana ders oldu. Bu ülkede sıfırdan da bir yerlere gelinebileceğini gördüm. Ben de çabalayacağım' diyen bir genç oldu. Bu kitabı onlar için yazdım. İçinde anılarım da var. 1974- 1975 yıllarında, suyun musluktan haftada 2 gün aktığı zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İhsan Alyanak bana bir kova suyla bir arabanın nasıl yıkanacağını anlattı. Tasarrufu ondan öğrendim ardından siyaset geliyor. Siyasette uğradığım haksızlıkları, gördüğüm ihanetleri yazdım. 59 yıldır yaşadıklarımı aktardım. Zorluk çekmeden emek vermeden başarının gelemeyeceğini vurguladım."

CHP'li Tacettin Bayır, kitabın gelirini kendi kurduğu, eşi Tülay Bayır'ın koordine ettiği 'Kır çiçekleri' adlı eğitim bursuna aktaracak.



