CHP'li Basmacı: İnsanlık onuru da gözaltına alınmıştır

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, () - CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edildikleri işlerini geri almak için 2.5 aydır açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasını değerlendirerek, "Vicdan sahibi herkes buna tepkisini ortaya koymalıdır. Gözaltına alınan sadece insan değil, insanlık onuru da gözaltına alınmıştır" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, OHAL kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla 2.5 aydır açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yaşanan manzaranın insanlığa verilen değeri gözler önüne serdiğini belirten CHP'li Basmacı, "Bizler inandığı dava uğruna onurlu bir şekilde mücadele eden insanlara sahip çıkılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Her iki eğitimcinin maruz kaldığı davranış bizleri ve inanıyorum ki vicdanı olan herkeste derin yaralar açmıştır" dedi. Gözaltı kararına karşı vicdan sahibi herkesin tepkisini koyması gerektiğini ifade eden Basmacı, "OHAL kapsamında çıkartılan kararname ile bu uygulamanın yapılması bizim daha önce dikkat çektiğimiz hususun da doğruluk payı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Keyfi uygulamalar ve çıkartılabilecek kanun hükmündeki kararnamelerle daha neler yapılabileceği açıkça gözler önüne serilmiştir. Biz ülkemizin ve insanımızın geleceği açısından son derece tedirginiz. Zaman içinde mevcut siyasal iktidara ters ve karşı çıkan herkesin bir gece vakti gözaltına alınabileceği son uygulama ile bir kez daha görülmüştür. Vicdan sahibi herkes buna tepkisini ortaya koymalıdır. Bu hareket, siyasi düşünce ve eylem ile açıklanamaz. Gözaltına alınan sadece insan değil, insanlık onuru da gözaltına alınmıştır" diye konuştu.

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