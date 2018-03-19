CHP'li Başkan Özacar'dan temel atma törenine alınmamasına tepki

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla dün Sütlüce mevkiinde düzenlenen '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' törenine alınmamasına tepki gösterdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla dün Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde, '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' töreni gerçekleştirildi. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, katılımcı listesinde isimleri yer almadığı gerekçesiyle tören alanına alınmadıklarını belirtti.

'GELİBOLULULAR OLARAK BUNU KABUL ETMİYOR, KINIYORUZ'

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bugün beraberinde CHP Gelibolu İlçe Başkanı Nevzat Kaya ile birlikte belediye önünde ortak basın açıklaması yaparak, yaşadıkları olaya tepkisini dile getirdi. CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya, "Bu yapılan Gelibolu halkının oyları ile seçilen, Gelibolu halkını temsil eden, Gelibolu’nun şehr-i emini olan kişiye değil, Gelibolu halkına yapılmış bir saygısızlıktır. Gelibolu halkını yok saymaktır. Bizler Gelibolulular olarak bunu kabul etmiyor, kınıyoruz" dedi.

'AYRIŞTIRICILIĞA DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ise Gelibolu Belediyesi’ne bağlı mücavir saha içerisindeki Sütlüce mevkiinde düzenlenen temel atma törenine, Gelibolu halkını temsilen katılmak istediklerini belirtti. Ancak bunun mümkün olmadığı ifade eden Başkan Özacar, şunları söyledi:

"Beraberimdeki iki meclis üyesi arkadaşımla, '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' töreni alanına gittik. Kapıdaki güvenlik görevlileri, isim ve unvan sorgulamalarında, listede adımızın yer almadığını söyledi. Biz de buradan ayrılmak durumunda kaldık. Dün sosyal medya ortamlarında, adımızın olduğunu gösteren listeleri yayınlayarak, ‘Yalan söylüyorsunuz, size buradan ekmek çıkmaz’ nezaketsizliği ile açıklama yapanlara cevap verme gereğini duymuyoruz. Ama illa ki bu konuda şahit göstermemizi istiyorlar ise rahatlıkla söyleyebiliriz. Törene bizler gibi ismi olmadığı için alınmayan, hemen yanı başımızda bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Sayın İlyas Akmeşe, buradan ayrılırken karşılaştığımız Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş arkadaşımız ile serzenişlerimizi paylaşırken, yanımıza gelen AK Parti eski İl Başkanı Sayın Yeşim Karadağ da bu durumun bire bir görgü tanıklarından sadece üç tanesidir. Bu olayın hemen akabinde İlçe Kaymakamımız Sayın Hakan Kılınçkaya’ya da tarafımızca bilgi verildiği kamuoyu tarafından bilinmelidir. Bizim ayrıştırıcılığa değil, birleştiriciliğe ihtiyacımız var. Bizlere destek veren CHP İlçe Başkanımız Sayın Nevzat Kaya’ya ve vatandaşlarımıza teşekkür ederken, yasalar ve mevzuat çerçevesinde hiç bıkmadan, yorulmadan, usanmadan güzel Gelibolumuz için çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim."



FOTOĞRAFLI