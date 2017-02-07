CHP'li Başkan: Kentsel dönüşümde mağduriyet yok

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, kent meydanı için kentsel dönüşümün devam ettiği Sucuzade Mahallesi sakinlerinden bazılarının evlerinin değerinin altında alınmaya çalışıldığı iddiasına tepki gösterdi.

Seyhan Belediyesi kent meydanı projesi kapsamında Sucuzade Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümlük alanda yıkıma bir süre önce başlandı. 600'e yakın hak sahibinin bulunduğu alanda 40 kişi, evlerinin değerinin altında ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Yıkılan evlerin önünde basın açıklaması yapan hak sahiplerinden Şerife Toprak, evi ve işyerine karşılık kendisine 74 bin lira para teklif edildiğini öne sürerek bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mahalle Muhtarı Nihat Akyıldız bu projeye karşı olmadıklarını ancak birçok mahalle sakininin mağdur olduğunu iddia etti.

KARALAR: AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİL

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu açıklamaların doğru olmadığını savundu. Kimseyi mağdur etmediklerini söyleyen Karalar, şöyle konuştu:

"Adana'da ciddi bir kent meydanı yok, bir meydan yapalım dedik. Çünkü dünyanın en güzel şehirleri meydanlar çevresinde şekillenir. Biz de burayı seçtik. Burada 236 parselin yüzde 60'ı ile uzlaşıp anlaştık. Netice itibari ile biz 'şurası şu kadar eder' diyemiyoruz. SPK'ya bağlı devletinde kabul ettiği kuruluşlar var. Onlara değer tespiti yaptırıyoruz. Vatandaşa o parayı öneriyoruz. Vatandaş o parayı kabul etmezse, mahkeme yolu açık gidiyor."

"MAHKEMEDEN FAZLA ÖNERDİK"

Seyhan Belediyesi'nin mahkemenin üzerinde bir para önerdiğini savunan Karalar şöyle devam etti:

"Biz mahkemenin vereceğinin üstünde bir para öneriyoruz. Hak sahiplerinin bazılarının mutsuzluğu var. Mağdur olduğunu söyleyen hanımefendi bana da geldi. Paranın az olduğunu söyledi. Ben de ona, 'Sizin evinizin yakınında bir bina yapıyoruz. Doğumevi Caddesi üzerinde. Buradan sana ev verelim" dedim. Yaklaşık 80 metrekare bir binası var. Ancak biz kendisine 130 metrekare bir ev önerdik. Ayrıca kendisine 74 bin lira değil, 110 bin lira önerilmiş. Yeni yapılan 130 metrekare bina mı, yoksa eski 80 metrekare bina mı hangisini tercih edersiniz? Esasında oradaki arkadaşlar bu işten memnundu. Çok iyi gidiyor. Ancak yapılan yeniliğe vatandaş bazen karşı çıkabiliyor. Ama orada 3 arkadaşımız, hakkından fazla istediği için o projeden vazgeçecek değiliz. Adana çok güzel bir projeye sahip olacak. Biz bu projeyi kimseyi mağdur etmeden bitireceğiz."

ADANA'NIN HAVASINI DEĞİŞTİRECEK

Kent için en iyiyi yapmak için uğraş verdiklerini, kent meydanı projesinin Adana'nın havasını değiştireceğini söyleyen Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz insanları mağdur etmek için bu işleri yapmıyoruz. Sınırları zorlayıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu proje Adana'nın, Seyhan'ın şeklini havasını değiştirecek. O bölge, Suriye'nin bombalanmış hali gibi duruyor. Zaten bunların tamamı ruhsatsız. Bunların imarı bile yok. En küçük afette çok büyük can kaybının olacağı yerler buralar. Oradaki insanlar sokakta kalmasın diye yakınında 2 bina yapıyoruz. Evsiz kalınacak diye bir şey yok. Mağdur olduklarını söylüyorlar. Mağduriyet nasıl olur. Siz Deli Dumrul gibi, kendi kafanıza göre fiyat verirsiniz, kanun olmaz, mahkeme olmaz. O zaman mağduriyet olur. Yasa var, mahkeme var. Şu anda mahkemede 40'a yakın hak sahibi var. Biz mahkemenin verdiği parayı reddedemeyiz. Onun üstünde de altında da veremeyiz."

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