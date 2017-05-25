CHP'li Balbay ve Usluer: Sorgusuz, sualsiz tarikatı beslerseniz FETÖ gider SÜTO gelir

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Gaye Usluer, Meclis Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu'nun olayın ayrıntılı şekilde ortaya çıkmasını engellemek için çalışmalarını bitirdiğini savunarak "Bugün FETÖ'nün yerine SÜTO'yu yaratmaya çalıyorsunuz belkide, yapmayın. SÜTO'da başka bir tarihte başınıza bela bir paralel olarak karşınıza çıkacak, yapmayın. Böylesine sorgusuz sualsiz böyle bir tarikatı beslerseniz FETÖ gider SÜTO gelir. Süleymancı Terör Örgütü gelir." dediler.

TBMM Adana Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Gaye Usluer ve Mustafa Balbay, parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, komisyon çalışmalarının sona erdiğini söyleyerek CHP'li üyelerin bu duruma itiraz ettiğini ancak bir sonuç alamadıklarını bildirdi. Komisyonda CHP'li üyelerin dinlenmesini istediği kişilerin dinlenmediğini vrugulayan Gaye Usluer, hazırlanacak raporun AK Parti yada başka bir cemaat koruyacak şekilde olmamasına özen göstereceklerini belirtti. Usluer şöyle konuştu: "Aladağ'daki yurt iki çiftçi, üç esnaf yan yana gelip dernek kuruyorlar. Arkasında Fetullah Gülen Cemaatinin yerini alan başka bir cemaatin olduğunu görüyoruz. Cemaatler kendilerine paravan dernekler aracılığıyla bu tük barınma alanlarını açıyorlar. Biz bu komisyonda sunulacak olan raporun CHP'li üyeler olarak AKP'yi ya da başka bir cemaati korur olan rapor olmamasına özen göstereceğiz. Ailelere sesleniyoruz: Ailelerin çocuklarını bu yurtlara teslim etmelerinin nedeni bu ailelerin yoksulluğudur. Diyoruz ki hiç bir cemaatin baskısı altında kalmadan çocuklarınızı bu yurtlara asla teslim etmeyin. Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: FETÖ sizin tarafınızdan yaratıldı. Bugün FETÖ'nün yerine SÜTO'yu yaratmaya çalıyorsunuz belkide, yapmayın. SÜTO'da başka bir tarihte başınıza bela bir paralel olarak karşınıza çıkacak, yapmayın. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına sesleniyorum, başında bir kadın var. Süs bakan olmayı bırakın, ortumayı bırakın. Bu çocukların vebali sizin de üzerinizde,"

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise Aladağ yurt yangınında gerçek sorumluların üzerine gidilmediğini iddia ederek 30 Mayıs'ta Adana'nın Kozan ilçesinde görülecek davanın ilk duruşmasında 6 kişinin yargılanacağını anımsatarak şunları söyledi: "Böylesine sorgusuz sualsiz böyle bir tarikatı beslerseniz FETÖ gider SÜTO gelir. Süleymancı Terör Örgütü gelir. Tabiki böyle birşeyi istemeyiz ülkede yeterince terör örgütü var.komisyon çalışmalarının olayın ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmasını engellemek üzere kısa tutuldu. 30 Mayıs günü sadede 6 tutuklu hakkında dava görülecek. Bu tarikatın üzerine gitmeye niyetleri yok. Olayı bir an önce lokal ihmalmiş gibi gösterip dava açmak istiyorlar."