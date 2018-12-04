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CHP'li Bakan, Zübeyde Hanım Müze Gemisi'ne ne olduğunu sordu (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA İzmir'de bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği iddialarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı....

CHP'li Bakan, Zübeyde Hanım Müze Gemisi'ne ne olduğunu sordu (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İzmir'de bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği iddialarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait 2010 yılına kadar şehir hattında kullanılan, daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurumun eski ekipmanlarını sergilemek üzere ismi 'Zübeyde Hanım' olarak değiştirilen müze gemisi, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alınmıştır. Bakımın ardından Pasaport Rıhtımı'nda tekrar Zübeyde Hanım Müze Gemisi olarak ziyarete açılması planlanan gemi, günün koşullarına ve İzmirli vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde yenilenmektedir. Daha önce sadece eski deniz ekipmanlarının sergilendiği Zübeyde Hanım Gemisi'nde deniz ekipmanları müzesinin yanı sıra kütüphane, kitap okuma alanı ve kafe gibi sosyal alanlar da yer alacaktır."

İZMİR, ()

 

 

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