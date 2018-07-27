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CHP'li Bakan'dan 'balık çiftlikleri' için soru önergesi

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, balık çiftlikleriyle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, "Türkiye'de faaliyette olan...

CHP'li Bakan'dan 'balık çiftlikleri' için soru önergesi
TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, balık çiftlikleriyle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, "Türkiye'de faaliyette olan toplam kaç balık çiftliği vardır? Balık çiftliklerine yönelik bugüne kadar uygulanan denetimler kapsamında ruhsatsız kaç balık çiftliği tespit edilmiştir ve hangi yaptırımlar uygulanmıştır?" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, su ürünleri yetiştiriciliğinin dünyada en hızlı büyüyen ve gelişen sektör olduğunu, 2030 yılına kadar avcılık ve yetiştiricilik üretim miktarlarının eşitleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetiştiricilik çeşitli genelge ve yönetmeliklere tabi olup, geçmişte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Temmuz 2015'te yayınlanan kılavuzunda da belirtildiği üzere ÇED sürecinde dikkat edilecek hususlar açıkça belirtilmiştir. Hassas alan tespit raporu, sediment tipi ve yapısı alanın topografik özellikleri, bentik analizler, bölgede kirletici kaynakların genel değerlendirmesi, stok yoğunluğu, çiftlikler arası uzaklık, ağ derinliği, hassas ekosistemlere uzaklık ve doğal ekosisteme uygun tür biçimi bulunmalı ve değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı. Bakan, önergesinin devamında şunları kaydetti:
"Turizm cenneti ülkemizin nadide tatil beldesi Bodrum'un en bakir yerlerinden Mandalya Körfezi'nde Cennet Koy'un yakınındaki çok sayıda balık çiftliğinin neden olduğu kirlilik, çevre sakinlerini ve turistleri tedirgin etmekte, dahası yeni çevre kanununa göre, 'ÇED olumlu' raporu almaları gereken balık çiftliği sahiplerinin denetimden geçmeden bu çiftlikleri kurdukları iddia edilmektedir. Muğla'nın Bodrum ve Milas ile Aydın'ın Didim ilçesi sınırlarındaki Mandalya Körfezi'ndeki balık çiftliği firmalarının birden çok şirket kurarak üretimlerini belli sınırın altında gösterdikleri de iddialar arasındadır. Bodrum'un Gündoğan, Göltürkbükü, Güvencinlik, Milas'ın Boğaziçi, Kıyıkışlacık mahalleleri açıklarına taşınan çiftliklerden ters akıntı ve rüzgarın etkisiyle gelen atıklar; sahil, plaj ve turistik koylarda tedirginlik yaratmaktadır."
Bodrum ve Mandalya Körfezi'nde geçmişte denizi kirlettikleri için bakanlık tarafından kıyıdan açığa gönderilen küçük balıkçıların bir araya gelerek büyük sektör haline dönüştüklerini belirten Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle şu soruları sordu:
"Bodrum ve Mandalya Körfezi'nde balık çiftliklerinin neden oldukları kirliliğe çözüm olarak Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yürütmektedir? Türkiye'de faaliyette olan toplam kaç balık çiftliği vardır? Bunların tamamı ruhsatlı mıdır? Ruhsatsız olduğu iddia edilen balık çiftlikleri vardır. Bu iddialar doğru mudur? Ruhsatsız olduğu iddia edilen balık çiftliklerine yönelik bugüne kadar uygulanan denetimler kapsamında ruhsatsız kaç balık çiftliği tespit edilmiştir ve hangi yaptırımlar uygulanmıştır? ÇED olumlu raporu almadan faaliyette olan kaç balık çiftliği vardır? Yasadaki boşluklardan yararlanarak denetimden kurtuldukları iddia edilen balık çiftlikleri faaliyetlerini hangi hukuki gerekçeye dayanarak sürdürmektedir? Bu çiftlikler ve firmalar tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmış mıdır? Ekosistemi korumak için Bakanlığınız tarafından denetimler sıklaştırılmak suretiyle hangi caydırıcı yaptırımlar uygulanmıştır ve/veya uygulanacaktır?"

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