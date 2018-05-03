CHP'li Bakan, Alaçatı'daki gürültü sorununu Meclis'e taşıdı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Alaçatı Turizm Derneği'nin '75 desibel Alaçatı' projesiyle yeniden gündeme gelen gürültü sorunu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından Meclis'e taşındı. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Bakan, soru önergesinde, Alaçatı Mahallesi'nde bazı işletmelerde sabah erken saatlere kadar yüksek sesle müzik çalınarak, mahallelinin rahatsız edildiğini öne sürdü. Bakan, "Özellikle son 5 yıl içinde, yüksek sezonu hemen hemen 45 gün olan Alaçatı'yı yaşanmaz hale getiren bu kaotik durum, bir türlü engellenememiştir. Oysa ki saat 24.00'ten sonra sokağa taşan her türlü ses, kanunen yasaktır. Alaçatı'da bu saat, yetkililerce 01.00'e kadar esnetilmiş ancak bu saate de uymayan pek çok işletme mevcuttur. Huzur, sessizlik, sakinlik arzusu ile sürekli Alaçatı'da yaşayan halk gibi bölgede bulunan hastalar, yaşlılar, ertesi gün işe gidecek olanlar, tatil geçirmek için Alaçatı'daki otellerde konaklayanlar da bu durumdan şikayetçidir" dedi.

CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Soylu'nun yazılı olarak yanıtlaması için verdiği önergesinde, şu soruları kaydetti:

"Alaçatı'daki gürültü kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir girişiminiz mevcut mudur?

Bu konuda, kanunda yer alan yaptırımları uygulayarak, Alaçatı'nın tekrar eski huzurlu, sakin günlerine geri dönmesi, turizm değerini yitirmemesi için bir çalışma yürütecek misiniz?"

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