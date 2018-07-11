CHP'li Aygun: Tren kazasında yardıma koşan köylülere Devlet Üstün Hizmet Belgesi verilsin

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 24 kişinin öldüğü tren faciasında kazazedelerin ilk yardımına koşan Sarılar, Balabanlı ve Kırkkepenek köylülerine Devlet Üstün Hizmet Belgesi verilmesini istedi.

Geçen pazar, Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Faciada 24 kişi öldü, 341 kişi yaralandı. Kaza bölgesine en yakın yerleşim birimi olan, 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Sarılar Mahallesi'nden genç yaşlı onlarca köylü, traktörleriyle olay yerine gitti. Araçların giremediği kaza bölgesine traktörleriyle ve yaya olarak çamurlu tarlalardan güçlükle ulaşan köylüler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Canla başla çalışan köylüler, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralıları traktörlerle en yakın ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyıp, zamanında müdahale yapılmasını sağlayarak, ölü sayısının artmasını önledi. Bölgeye Sarılar'ın yanı sıra Balabanlı ve Kırkkepenek köylüleri de koşarak, kazazedelere yardımda bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, güç koşullarda traktörleriyle yaralıların yardımına koşan Sarılar, Balabanlı ve Kırkkepenek köylerine Devlet Üstün Hizmet Belgesi verilmesini istedi. Konuyu Meclis'te de gündemi getireceğini söyleyen Aygun, telefonla görüştüğü Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'a konuyu ilettiğini ve valinin de sıcak baktığını belirtti.

UYARIDA BULUNDU

CHP'li Aygun, tüm ülkeyi yasa boğan tren kazası ile ilgili bazı avukatların, gruplar halinde kazazedelerin yakınları ile temasa geçerek tazminat alabileceklerini söylediklerini anlattı. Aygun, bu kişilerin rant peşinde olduğunu ifade ederek, "Kazanın mağdurları, yapılan soruşturmalar ve bilirkişi raporları neticesinde hukuki olarak devletimiz tarafından haklarının aranacaktır. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Kazazedeler ve yakınlarını kaybedenler bu tür taleplerle kendilerine gelenlere itibar etmesinler" dedi.



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