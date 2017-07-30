CHP'li Arslan: Müftülere nikah kıyma yetkisi şer'i anlayışa davettir

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, TBMM'ye sunulan ve müftülere nikah kıyma imkanı tanıyan Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı'nı eleştirdi. Arslan, "Müftüye nikah kıyma yetkisi hem şer'i anlayışa davettir, hem de zorla evlendirmeleri, çocuk yaşta evlilikleri göz önünden kaçırmaya kalkmaktır" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan referandumu sonrası getirilen yasa düzenlemelerinin toplumu şeriatla baskı altına almaya adandığını ileri sürdü. Yeni Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı'nda yer alan müftülere nikah kıyma, yeni doğumları nüfus dairelerine sözlü bildirmeyi yeterli sayma maddelerinin şeriat düzenine davetiye olduğunu öne süren Kazım Arslan, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da bir din istismarcısı grubun, FETÖ'nün başaramadığını, şimdi başka bir şeriat koalisyonu yapmaya kalkıyor. Devleti yeni tarikatların paylaşım alanına bırakan bu iktidar, Meclis'ten ön kapıdan kovduğumuz çocuk yaşta evlilikleri, şimdi arka kapıdan müftülükler eliyle getirmeye kalkıyor. Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısında önce müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verenler, aynı tasarıda yeni doğumları nüfus müdürlüklerine sözlü olarak bildirmeyi yeterli sayıyor. Böylece evlilik dışı dünyaya gelen çocukları tek taraflı kayıt durumuna imkan veriyor. Türkiye'de çocuklarına, yaşam tarzına, tercihlerine gözü gibi bakan her vatandaşın bu sinsi yasa maddelerine karşı koyması gerekmektedir. Tasarının bu maddeleri geri çekilmelidir. TBMM'de bunun mücadelesini yapacağız."

Belediyelerin nikah hizmetini yerine getirebildiğini belirten Arslan, "Çocuk istismarına, resmi olmayan evliliklere, tecavüz sonucu doğumlara yasal kılıf dikmeye kalkanlar, toplumun tecavüz, kadın cinayeti, çocuk evliliği konusundaki hassasiyetini gördü, şimdi arkadan dolanmaya kalkıyorlar. Müftüye nikah kıyma yetkisi hem şer'i anlayışa davettir hem de zorla evlendirmeleri, çocuk yaşta evlilikleri göz önünden kaçırmaya kalkmaktır. Ayrıca çok eşliliğin önünü açan, onun altyapısını oluşturan bir düzenlemedir" diye konuştu.

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