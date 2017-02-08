CHP'li Arık'tan, 'hayır' şiiri

KAYSERİ, () - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Anayasa değişikliğine neden evet demeyeceğini bir şiirle anlattı. Kayseri’den ülkücü bir vatandaşın kendisine gönderdiği şiiri, TBMM Genel Kurulu'nda okuyan Arık, ''Evet diyenler, neden evet dediklerini bir türlü açıklayamıyor ama hayır diyecek vatandaşlarımız, duygularını şiirlere döküyor" dedi.

Türkiye, Anayasa değişikliği referanduma kilitlenirken taraflar tepkilerini farklı şekilde dillendirmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da neden hayır diyeceğini bir şiir ile anlattı. Arık, "Evet diyenler neden evet dediklerini bir türlü açıklayamıyor ama hayır diyecek vatandaşlarımız duygularını şiirlere döküyor" dedi.

İktidar partisi ve ona destek verenlerin, neden evet diyeceklerini, kimlerin hayır diyeceği ile açıklamaya kalktığını belirten Arık, "İktidar partisi yıllarca ortaklık yaptığı, birlikte Türk ordusuna kumpas kurdukları, bağımsız yargıyı yok ettikleri, Türkiye’yi uçuruma sürükleyen yapının; şehirlere bombalar yığarken seyirci kaldığı, ayaklarına mahkemeler götürdüğü terör örgütünün ‘hayır’ diyeceğini öne sürüyor. Bu terör yapılarının ne diyeceğini bilmiyorum ama bildiğim bir gerçek var ki, Türkiye Cumhuriyeti’nden, üniter yapıdan yana olanların bu ihanete hayır diyeceğidir" diye konuştu.

Kayseri’den bir ülkücü CHP’li Arık’a gönderdiği şiir şöyle:

''Anamızı ağlattı çözüm süreci,

Birliğimiz bozuldu olduk bölgeci,

İşsiz, boş geziyor yurdumun genci,

Bunun için evet demem arkadaş.

Ekonomi çöktü, dolar fırladı,

Terörle anıldı Türkiye’nin adı,

Esnafın, memurun kalmadı tadı,

Bunun için evet demem arkadaş.

Mehmetçik savaşır tipide, karda,

İtibarımız kalmadı yurtta, cihanda,

Anaların ciğeri yanar her yanda,

Bunun için evet demem arkadaş.

Sınırlar açıldı, insanlar doldu,

Bir derdimiz var idi bin beşyüz oldu,

Teröristlerle birlikte masa kuruldu,

Bunun için evet demem arkadaş.

Dış güçler oynadı, biz alet olduk,

IŞİD’le vurulduk, FETÖ’yle solduk,

Suriyelileri yurda doldurduk,

Bunun için Evet demem arkadaş.