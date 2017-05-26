CHP'li Altıok, tutuklu üniversite öğrencilerini ziyaret etti

İZMİR, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Aliağa Cezaevi'nde tutuklu bulunan 11 üniversite öğrencisini ziyaret etti. Altıok, referandum sürecinde ve hemen sonrasında İzmir'de ve Çanakkale'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan öğrencilerin temel ortak sorununun kötü muamele, kalabalık koğuşlar ve uzun tutukluluk süresi olduğunu öne sürdü.

YSK'nın seçim kararını protesto eyleminde gözaltına alınan ve tutuklanan Emine Akbaba, Enise İlgin ve Ezgi Toker'i 2. kez ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, öğrencilerin gözaltında kötü muamele gördüğünü ve iddianamesiz uzun tutukluluk süreleri yaşadıklarını öne sürdü. Altıok, “Referandum bitti ancak referandum sürecinin adaletsizliği bitmedi. Gencecik üniversite öğrencileri demokratik haklarını kullandıkları için tutuklular ve derslerinden, okullarından geri kalıyorlar. Tümünün sınavları var ve sınavlara girememekten, ders notları ve kaynak kitaplara erişememekten şikayetçiler. Vizelere 1 hafta kala tutuklanan öğrenciler bu yüzden en az bir dönem kaybettiler. Yaşamlarından şimdiden bir dönem çalındı. Tutuklu bulundukları için staj yapamayanlar ve bu hakkı kaybedenler var.

'SUYU OLMAYAN KOĞUŞLAR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OHAL fırsatçılığı ile tıka basa doldurulan koğuşlar kalabalık, su yetmiyor, öğrenciler dilekçe yazmışlar yanıt gelmemiş. Cezaevi Gözlem Kurulu öğrencilere 'siz fazla akıtıyorsunuzdur' demiş. Yaza girdik, havalar ısınıyor, bu öğrencileri suyu bile olmayan koğuşlara hapsedip eğitim haklarını ellerinden almaya kimsenin hakkı yok. Referandum akşamı gözaltına alınan öğrencilerin durumu daha da üzücü. Aralarında daha liseye giden var. Güya referandum akşamı 'Evet' kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişler. Suçlama bu ama ortada ne delil var ve video var. Referandum akşamı Evet kutlaması yapanlar bu öğrencilere küfür etmiş ve bunlar da ayağa kalkıp İstiklâl Marşı'nı, İzmir Marşı'nı söylemişler. Lise öğrencisi İstiklâl Marşı söylediği için tutuklanır mı? Bunun kabul edilebilir en ufak yanı yok. Daha fazla hak gaspı yaşanmadan hemen özgürlüklerine kavuşmaları gerekiyor. Eğer bu suçsa öğrencilerin tamamının tek suçu düşünce ve ifade hürriyeti. YSK'nın kararını protesto etmişler tutuklanmışlar, kendilerine küfür edenlere karşı İzmir Marşı'nı söylemişler tutuklanmışlar, Çanakkale'ye Erdoğan ve Yıldırım gelecek diye gözaltına alınıp tutuklanmışlar. Her biri son derece naif, pırıl pırıl öğrenciler. İçeride adli tutukluların dilekçelerini yazıyorlar, mektuplarını okuyorlar, onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepsi son derece moralli, sağlıkları yerinde, tek istedikleri özgürlükleri."

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