CHP'li Aldan: Midibüs üç kez fren sistemindeki arıza nedeniyle araç muayenesinden geçememiş

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - CHP Muğla milletvekilleri, 24 kişinin öldüğü kazanın meydana geldiği Sakartepe Rampası'nda incelemede bulundu. CHP Milletvekili Ömer Suha Aldan, kaza yapan midibüsün, fren sistemindeki arıza nedeniyle 3 kez araç muayenesinden geçemediğini öğrendiklerini söyledi. Aracın son muayenesinin 05 Mayıs 2016'da yapıldığı belirtildi.

CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu. Kazayla ilgili basın mensuplarına açıklamasında bulunan Demir, şunları söyledi:

"D-2 (Şehirler Arası Tarifesiz Yolcu Taşıma Belgesi) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bu belgeyi almak için 75 koltuk kapasitesine sahip olmak yeterli. Bu araçlarda yaş sınırı 10'dur. Ancak D2 belgesine kiralık araç kaydettirilirse, araç yaş şartı aranmıyor. Kazadaki araçta kiralıktır. Aracın yolcu kapasitesi 30 kişi olmasına rağmen 34 yolcu bulunuyor. Tur faaliyetlerinin TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri marifetiyle yapılması gerekiyor. Bu araç tabiri caizse turizm acentesine bağlı olmadan, mahalle aralarından yolcu toplayarak tura çıkarmaktadır. Her gün buna benzer onlarca araç günübirlik tur adı altında acentesiz, belgesiz Muğla'ya tur düzenliyor" dedi.

3 AYRI KONTROL NOKTASINDAN GEÇMİŞ

Söz konusu aracın İzmir ilinden Muğla'ya gelene kadar Çine, Kavaklıdere Kavşağı ve Menteşe girişinde 3 ayrı polis kontrol noktasından geçtiğini kaydeden CHP Milletvekili Demir, şöyle konuştu:

Bu noktalarda durdurulsa ve araç yolcu sayısı ya da TÜRSAB acentesi sözleşmesine bakılsaydı belki bu kaza olmayacaktı. Yetki belgesi denetimden sorumlu olan İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nde 6 ile bakan tek bir denetim ekibi var. D2 Belgesi alabilmek için araçlarda ilave teknik kriter aranmamakta, herhangi bir minibüs ve otobüs çok kolay şekilde bu belgeyi almakta ya da kiralık olarak belgeye eklenmektedir. Ulaştırma Bakanlığı'nca 2016 yılında çıkarılan genelge ile D2 Belgeli araçların yolda durdurulmaması emredilmiştir. Bu genelge Kasım ayında bitmesine rağmen teamül olarak hala uygulanıyor. Bu elim kazaya benzer riskler, başka taşıma türlerinde de olma ihtimali vardır. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüklerinin yaptığı öğrenci taşıma ihalelerinde S plakalı, teknik özellikleri belirlenmiş, sürekli elektronik ortamda takip edilen araçlar yerine, yaş kriteri olmayan her türlü ticari taşıtın ihalelere alınması da benzer riskler taşıyor. Bahse konusu Sakar Rampası'nda mevzuata göre yüzde 10 olması gereken eğimin özellikle viraj noktalarında bu sınırın üzerinde olup olmadığı da araştırılmalı."

CHP Milletvekili Ömer Suha Aldan ise kazadaki midibüsün üç kez fren sistemindeki arızadan dolayı araç muayenesinden geçemediğini öğrendiklerini belirtti. Aracın 05.05.2016'da son muayenesinin yapıldığını söyledi.

Öte yandan; kaza yerinde hayatını kaybedenlerden geriye kalan ayakkabı ve giysiler yürekleri dağladı.



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