CHP'li Akar: Sigorta şirketleri 3 yılda 11 milyar lira gelir elde etti

İZMİT (Kocaeli), () - CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 2014 ile 2016 yıllarında 23 milyar lira sigorta primi tahsil edildiğini, aynı dönemde 12 milyar 712 milyon lira maddi ve bedeni tazminat ödendiğini, sigorta şirketlerinin 3 yılda 11 milyar lira gelir elde ettiğini söyledi.

Milletvekili Haydar Akar, trafik sigorta primlerindeki son rakamları paylaştı. Haydar Akar, 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine dikkat çekerek trafik sigortasındaki artışların yüzde 200'leri bulduğunu belirtti. Son olarak Meclis de yapılan düzenlemenin yetersiz kaldığını belirten Haydar Akar, konuya ilişkin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in cevaplaması istemi ile soru önergesi verdi.

Haydar Akar ülkemizdeki araç sayılarının 2014 yılında 18 milyon 52 bin, 2015 yılında 18 milyon 955 bin, 2016 yılında 20 milyon 98 bin olarak gerçekleştiğini belirtirken, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevap metnindeki rakamları açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı, trafik sigortası yaptıran araç sayısının 2014 yılında 15 milyon 91 bin 331, 2015 yılında 15 milyon 967 bin 643 ve 2016 yılında 16 milyon 183 bin 66 olarak gerçekleştiği belirtilirken, sigorta şirketleri tarafından zorunlu trafik sigortası branşında 2014 yılsonu itibarıyla 4 milyar 893 milyon 135 bin 253 TL, 2015 yılı sonu itibarıyla 6 milyar 149 milyon 197 bin 454 TL, 2016 yılsonu itibarıyla 12 milyar 200 milyon 557 bin TL prim üretimi yapıldığı açıkladı.

Zorunlu trafik sigortası teminatları kapsamında sigorta şirketleri tarafından hak sahiplerine 2014- 2016 döneminde 12 milyar 286 milyon 712 bin lira 793 TL maddi ve bedeni tazminat ödemesi yapıldığını kaydeden Akar, 2014 ile 2016 yıllarında 23 milyar lira sigorta primi olduğunu, 12 milyar 712 milyon lira maddi ve bedeni tazminat ödendiğini, sigorta şirketlerinin 3 yılda 11 milyar lira gelir elde ettiğini söyledi.

Haydar Akar, "AKP iktidarı yol yaptık derken ya köprülerden işletici firmalara, ya trafik sigortası ile sigorta şirketlerine yol yaparken faturalar sürekli millete kesildi. Köprüden geçmeyen vatandaştan, HGS kullanmayan vatandaşa bedel ödeten AKP iktidarı bunun bedelini 16 Nisan'da vatandaştan Hayır ile alacaktır" dedi.

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